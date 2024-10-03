https://sputnik-georgia.ru/20241003/spiker-parlamenta-gruzii-podpisal-zakon-o-zaprete-lgbt-propagandy-290174952.html

Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Sputnik Грузия

Закон вступит в силу после того, как будет опубликован на сайте "Законодательного вестника Грузии" 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T10:51+0400

2024-10-03T10:51+0400

2024-10-03T12:34+0400

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шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране, подписал спикер парламента Шалва Папуашвили, о чем он сообщил на своей странице в соцсети.Накануне стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала пакет законопроектов. Она вернула его в парламент без мотивированных замечаний, то есть она не подписала пакет законопроектов, а также не воспользовалась правом вето. В таких случаях у председателя парламента есть пять дней на подписание.Глава грузинского законодательного собрания считает символичным, что номинальный лидер оппозиции, в которого превратилась президент, отказался подписывать закон, защищающий самое ценное для человека – семью и детей."Этот отказ хорошо показывает, где находится Саломе Зурабишвили, а где находятся скрывающиеся за ней оппозиционеры без родины, у которых не хватило смелости открыто высказать свое мнение по поводу этого закона, и они позорно улизнули из зала во время голосования по закону", - отметил Папуашвили.Президент Грузии встала на сторону псевдолиберальной пропаганды – премьер>>Как отметил глава парламента, подписанный им закон не отражает текущих, временных, меняющихся идей и идеологий, а основан на здравом смысле, историческом опыте и христианских, грузинских и европейских ценностях, укрепленных веками."Я понимаю, что подписание этого закона вызовет критику со стороны некоторых зарубежных партнеров, но грузины никогда не боялись оценок других, когда наша вера, здравый смысл и преданность стране обязывали нас к этому, и когда мы видели, что цивилизационные течения идут не в том русле", - отметил Папуашвили.Так, по словам главы парламента, грузины смогли сохранить свою идентичность. При этом, как отметил Папуашвили, в том же самом зарубежье видно, что душой миллионы людей согласны с этим законом.Толерантность была, есть и будет отличительной чертой грузинского народа. Однако, по словам Папуашвили, также необходимо осознать, что толерантность подразумевает сосуществование, основанное на уважении друг к другу, а не на том, чтобы жить назло друг другу и нарушать гражданский мир, игнорируя убеждения и ценности других людей."Этот закон является одним из тех, которые пользуются наибольшей поддержкой населения. В 2024 году, 17 мая, миллион граждан Грузии вышли на улицы грузинских городов, таким образом проведя де-факто референдум по этому закону", - отметил Папуашвили.В этот день десятки тысяч граждан приняли участие в шествии по случаю празднования Дня святости семьи и уважения к родителям, учрежденного Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым десять лет назад. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после событий 17 мая 2013 года. В этот день противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали организованную в центре Тбилиси акцию ко Дню борьбы с гомофобией и трансфобией. Тогда пострадали около 30 человек.Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды>>По словам спикера парламента, в процессе его принятия были проведены обсуждения с представителями религиозных конфессий, в ходе которых как Грузинская православная церковь, так и другие религиозные конфессии выразили свою полную поддержку душевному стремлению этого закона.Закон вступит в силу после того, как будет опубликован на сайте "Законодательного вестника Грузии".Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.Парламент Грузии принял законопроекты в третьем, окончательном чтении 17 сентября. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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