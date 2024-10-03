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Премьер Грузии переболел коронавирусом
Премьер Грузии переболел коронавирусом
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Презентацию предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта" пришлось отложить 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T22:14+0400
2024-10-03T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Причиной переноса презентации предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта" стало то, что премьер-министр Грузии, глава избирательного штаба партии Ираклий Кобахидзе заболел коронавирусом. Презентация была запланирована на 1 октября. Новая дата презентации предвыборной программы "Грузинской мечты" пока неизвестна. По словам премьера, мероприятие состоится, предположительно, 7 или 9 октября. "Грузинская мечта" представила партийный список к выборам 26 октября>>Граждане Грузии будут выбирать парламент XXI созыва 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024
Премьер Грузии переболел коронавирусом
22:14 03.10.2024 (обновлено: 22:32 03.10.2024)
Презентацию предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта" пришлось отложить
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Причиной переноса презентации предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта" стало то, что премьер-министр Грузии, глава избирательного штаба партии Ираклий Кобахидзе заболел коронавирусом.
Презентация была запланирована на 1 октября.
"У меня был COVID, поэтому и отложили", – сказал Кобахидзе журналистам и добавил, что прежде чем выйти на улицу, сдал тест.
Новая дата презентации предвыборной программы "Грузинской мечты" пока неизвестна. По словам премьера, мероприятие состоится, предположительно, 7 или 9 октября.
Граждане Грузии будут выбирать парламент XXI созыва 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.