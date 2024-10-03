https://sputnik-georgia.ru/20241003/premer-gruzii-perebolel-koronavirusom-290188705.html

Премьер Грузии переболел коронавирусом

Премьер Грузии переболел коронавирусом

Sputnik Грузия

Презентацию предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта" пришлось отложить 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T22:14+0400

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2024-10-03T22:32+0400

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ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Причиной переноса презентации предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта" стало то, что премьер-министр Грузии, глава избирательного штаба партии Ираклий Кобахидзе заболел коронавирусом. Презентация была запланирована на 1 октября. Новая дата презентации предвыборной программы "Грузинской мечты" пока неизвестна. По словам премьера, мероприятие состоится, предположительно, 7 или 9 октября. "Грузинская мечта" представила партийный список к выборам 26 октября>>Граждане Грузии будут выбирать парламент XXI созыва 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024