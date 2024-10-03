https://sputnik-georgia.ru/20241003/samoe-privlekatelnoe-turisticheskoe-napravlenie--ministr-turizma-uzbekistana-o-gruzii-290187816.html

Самое привлекательное туристическое направление – министр туризма Узбекистана о Грузии

Самое привлекательное туристическое направление – министр туризма Узбекистана о Грузии

Sputnik Грузия

Европейская комиссия Всемирной туристской организации выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки в июне 2023 года 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T21:34+0400

2024-10-03T21:34+0400

2024-10-03T21:34+0400

туризм

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узбекистан

всемирная туристская организация

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Грузия является одним из самых привлекательных туристических направлений в мире, заявил министр туризма, экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азищ Абдухакимов на Всемирном дне туризма в Тбилиси. Под эгидой Туристической организации ООН Грузия впервые провела Всемирный день туризма в качестве страны-хозяйки мероприятия. В рамках мероприятия Грузию посетили высокопоставленные гости из многих стран, министры туризма, руководители ведомств и специалисты в сфере туризма, всего более 300 делегатов. В 2024 году тема Всемирного дня туризма – "Туризм и мир". По информации Абдухакимова, в ходе мероприятия были обсуждены различные важные вопросы, связанные с логистикой, безопасностью, главным из которых был туризм и мир. "Мы обсудили наши будущие отношения, новый визовый стандарт, который поможет сделать туризм более доступным", – отметил он. Европейская комиссия Всемирной туристской организации выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки в июне 2023 года. Такое решение приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии. Грузия принимает Всемирный день туризма в качестве страны-хозяйки >>Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, новости, узбекистан, всемирная туристская организация