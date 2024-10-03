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Сколько иностранцев выдворили из Грузии? Данные за сентябрь

Сколько иностранцев выдворили из Грузии? Данные за сентябрь

Sputnik Грузия

Все расходы, связанные с выдворением иностранцев из Грузии, должны нести сами выдворяемые лица 03.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в сентябре выдворил из страны 42 гражданина иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным МВД, часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. В частности, из Грузии были выдворены граждане Туркменистана, Ирака, Турции, Индии, Ирана, Нигерии, Азербайджана, Беларуси, России, Иордании и Пакистана. Департамент миграции МВД – это орган, ответственный за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и их выдворение из Грузии. Кто подлежит выдворению из Грузии?Согласно закону "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", иностранцы могут быть выдворены из Грузии:Иностранцы также могут быть выдворены в случае: Решение о выдворении иностранца принимает департамент миграции МВД Грузии. Подлежащим выдворению иностранцам предоставляется срок от 10 до 30 дней, чтобы они сами за свой счет покинули страну. Если они не уезжают, осуществляется процедура принудительной депортации. Решение департамента миграции о выдворении иностранцев из Грузии может быть обжаловано в 10-дневный срок после их ознакомления с этим решением. Иностранцы могут быть выдворены:Все расходы, связанные с выдворением иностранцев из Грузии, должны нести сами выдворяемые лица или пригласившие их лица. Если они не в состоянии покрыть эти расходы, тогда это приходится полностью или частично брать на себя государству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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