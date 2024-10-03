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Сколько иностранцев выдворили из Грузии? Данные за сентябрь
Сколько иностранцев выдворили из Грузии? Данные за сентябрь
Sputnik Грузия
Все расходы, связанные с выдворением иностранцев из Грузии, должны нести сами выдворяемые лица 03.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в сентябре выдворил из страны 42 гражданина иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По данным МВД, часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. В частности, из Грузии были выдворены граждане Туркменистана, Ирака, Турции, Индии, Ирана, Нигерии, Азербайджана, Беларуси, России, Иордании и Пакистана. Департамент миграции МВД – это орган, ответственный за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и их выдворение из Грузии. Кто подлежит выдворению из Грузии?Согласно закону "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", иностранцы могут быть выдворены из Грузии:Иностранцы также могут быть выдворены в случае: Решение о выдворении иностранца принимает департамент миграции МВД Грузии. Подлежащим выдворению иностранцам предоставляется срок от 10 до 30 дней, чтобы они сами за свой счет покинули страну. Если они не уезжают, осуществляется процедура принудительной депортации. Решение департамента миграции о выдворении иностранцев из Грузии может быть обжаловано в 10-дневный срок после их ознакомления с этим решением. Иностранцы могут быть выдворены:Все расходы, связанные с выдворением иностранцев из Грузии, должны нести сами выдворяемые лица или пригласившие их лица. Если они не в состоянии покрыть эти расходы, тогда это приходится полностью или частично брать на себя государству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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Сколько иностранцев выдворили из Грузии? Данные за сентябрь

09:48 03.10.2024 (обновлено: 10:02 03.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerОпустевший международный аэропорт Тбилиси
Опустевший международный аэропорт Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Все расходы, связанные с выдворением иностранцев из Грузии, должны нести сами выдворяемые лица
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в сентябре выдворил из страны 42 гражданина иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства.
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По данным МВД, часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны.
В частности, из Грузии были выдворены граждане Туркменистана, Ирака, Турции, Индии, Ирана, Нигерии, Азербайджана, Беларуси, России, Иордании и Пакистана.
В августе из Грузии выдворено 33 гражданина, в июле – 35, в июне – 26, а в апреле и мае – 42 иностранца.
Департамент миграции МВД – это орган, ответственный за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и их выдворение из Грузии.

Кто подлежит выдворению из Грузии?

Согласно закону "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", иностранцы могут быть выдворены из Грузии:
если они въехали в Грузию без законного основания;
если отпало законное основание для их дальнейшего пребывания в Грузии;
если их пребывание в Грузии противоречит государственной безопасности и/или общественному порядку в Грузии;
если их выдворение из Грузии необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Грузии и других лиц, находящихся в Грузии на законном основании.
Иностранцы также могут быть выдворены в случае:
систематического нарушения законодательства Грузии;
в случае получения ими законного основания для въезда или пребывания в Грузии путем представления поддельного или не имеющего юридической силы документа;
после отбывания наказания в грузинской тюрьме;
если им назначено наказание, не связанное с заключением под стражу.
Решение о выдворении иностранца принимает департамент миграции МВД Грузии. Подлежащим выдворению иностранцам предоставляется срок от 10 до 30 дней, чтобы они сами за свой счет покинули страну. Если они не уезжают, осуществляется процедура принудительной депортации.
Решение департамента миграции о выдворении иностранцев из Грузии может быть обжаловано в 10-дневный срок после их ознакомления с этим решением.
Иностранцы могут быть выдворены:
в страну их гражданства;
в страну, на проживание в которой у них есть законное право;
в страну, из которой они въехали в Грузию;
в любую страну, с которой у Грузии заключен договор о реадмиссии или другой соответствующий двусторонний договор;
в любое государство, изъявившее согласие принять их.
Все расходы, связанные с выдворением иностранцев из Грузии, должны нести сами выдворяемые лица или пригласившие их лица. Если они не в состоянии покрыть эти расходы, тогда это приходится полностью или частично брать на себя государству.
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