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Сотрудники ночных клубов Тбилиси вымогали деньги у туристов – прокуратура
Сотрудники ночных клубов Тбилиси вымогали деньги у туристов – прокуратура
Sputnik Грузия
Спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы провели в ночь со вторника на среду 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения 15 владельцам и работникам трех ночных клубов Тбилиси в мошенническом присвоении денежных средств, принадлежащих иностранцам, вымогательстве и причинения вреда здоровью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии. Следствие, проведенное МВД Грузии, установило, что владельцы, управляющие, официанты, сотрудники охраны и танцовщики трех ночных клубов, в соответствии с заранее разработанной схемой, приглашали туристов в клубы, затем танцовщики садились к ним за столики и заказывали дорогие напитки за счет клиентов без их согласия. Члены преступной группы мошенническим путем завладели суммой на более чем 21 тысячу лари (около 7,7 тысячи долларов), принадлежащую 11 гражданам. Также, с целью вымогательства денег, они осуществили угрозы и физическое насилие в отношении пяти иностранных граждан. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве, вымогательстве и насилии, совершенных организованной группой, за которое предусмотрено наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. В МВД продолжается расследование уголовного дела. Спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы провели в ночь со вторника на среду. По информации СМИ, задержания произошли в объектах, расположенных на популярной среди туристов улице Шардени, в старой части города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, туристы, мвд грузии
Сотрудники ночных клубов Тбилиси вымогали деньги у туристов – прокуратура
19:49 03.10.2024 (обновлено: 20:29 03.10.2024)
Спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы провели в ночь со вторника на среду
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения 15 владельцам и работникам трех ночных клубов Тбилиси в мошенническом присвоении денежных средств, принадлежащих иностранцам, вымогательстве и причинения вреда здоровью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии.
Следствие, проведенное МВД Грузии, установило, что владельцы, управляющие, официанты, сотрудники охраны и танцовщики трех ночных клубов, в соответствии с заранее разработанной схемой, приглашали туристов в клубы, затем танцовщики садились к ним за столики и заказывали дорогие напитки за счет клиентов без их согласия.
Во время расчета обвиняемые требовали от туристов заплатить большие суммы, не соответствующие полученному обслуживанию, а в случае отказа осуществляли психологическое и физическое насилие.
Члены преступной группы мошенническим путем завладели суммой на более чем 21 тысячу лари (около 7,7 тысячи долларов), принадлежащую 11 гражданам. Также, с целью вымогательства денег, они осуществили угрозы и физическое насилие в отношении пяти иностранных граждан.
Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве, вымогательстве и насилии, совершенных организованной группой, за которое предусмотрено наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством для применения в качестве меры пресечения обвиняемым тюремного заключения.
В МВД продолжается расследование уголовного дела.
Спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы провели в ночь со вторника на среду.
По информации СМИ, задержания произошли в объектах, расположенных на популярной среди туристов улице Шардени, в старой части города.