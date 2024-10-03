https://sputnik-georgia.ru/20241003/sotrudniki-nochnykh-klubov-tbilisi-vymogali-dengi-u-turistov---prokuratura-290186920.html

Сотрудники ночных клубов Тбилиси вымогали деньги у туристов – прокуратура

Сотрудники ночных клубов Тбилиси вымогали деньги у туристов – прокуратура

Sputnik Грузия

Спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы провели в ночь со вторника на среду 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T19:49+0400

2024-10-03T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения 15 владельцам и работникам трех ночных клубов Тбилиси в мошенническом присвоении денежных средств, принадлежащих иностранцам, вымогательстве и причинения вреда здоровью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии. Следствие, проведенное МВД Грузии, установило, что владельцы, управляющие, официанты, сотрудники охраны и танцовщики трех ночных клубов, в соответствии с заранее разработанной схемой, приглашали туристов в клубы, затем танцовщики садились к ним за столики и заказывали дорогие напитки за счет клиентов без их согласия. Члены преступной группы мошенническим путем завладели суммой на более чем 21 тысячу лари (около 7,7 тысячи долларов), принадлежащую 11 гражданам. Также, с целью вымогательства денег, они осуществили угрозы и физическое насилие в отношении пяти иностранных граждан. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве, вымогательстве и насилии, совершенных организованной группой, за которое предусмотрено наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. В МВД продолжается расследование уголовного дела. Спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы провели в ночь со вторника на среду. По информации СМИ, задержания произошли в объектах, расположенных на популярной среди туристов улице Шардени, в старой части города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, туристы, мвд грузии