https://sputnik-georgia.ru/20241003/tbilisi-vpervye-gotovitsya-prinyat-chempionat-mira-po-fekhtovaniyu--kak-idet-podgotovka-290178631.html
Тбилиси впервые готовится принять чемпионат мира по фехтованию – как идет подготовка
Тбилиси впервые готовится принять чемпионат мира по фехтованию – как идет подготовка
Sputnik Грузия
Чемпионат мира по фехтованию пройдет в Тбилиси с 20 по 30 июля 2025 года 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T15:48+0400
2024-10-03T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Технический директор Международной федерации фехтования Дитер Ламмер и административный менеджер Наталья Бодрова положительно оценили проведенные в Тбилиси подготовительные работы к крупнейшему спортивному мероприятию – чемпионату мира по фехтованию 2025. С 20 по 30 июля 2025 года Грузия впервые в истории примет чемпионат мира по фехтованию. Решение о проведении чемпионата в Тбилиси было принято на конгрессе Международной федерации фехтования в Шарм-эль-Шейхе в 2023 году. За Тбилиси проголосовали 120 из 134 делегатов. Грузия готовится к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года>>"Я прибыл сюда в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Тбилиси в будущем году. Вчера мы впервые осмотрели арену, где будут соревнования. Я думаю, что она в прекрасном состоянии, чтобы принять участников. Это большая и красивая арена", - сказал Ламмер журналистам. Все встречи чемпионата мира по фехтованию примет новый Дворец спорта. В 2022 году арена приняла игры чемпионата Европы по баскетболу. По словам президента федерации фехтования Грузии Мераба Базадзе, делегация осталась довольна проведенными грузинской стороной работами. Чемпионат мира по фехтованию 2023 году принимал Милан. Сборная Грузии завершила свое выступление на турнире с одной серебряной медалью, завоеванной Сандро Базадзе в фехтовании на саблях.
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спорт, грузия, новости, тбилиси, сандро базадзе, анонсы
спорт, грузия, новости, тбилиси, сандро базадзе, анонсы
Тбилиси впервые готовится принять чемпионат мира по фехтованию – как идет подготовка
Чемпионат мира по фехтованию пройдет в Тбилиси с 20 по 30 июля 2025 года
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Технический директор Международной федерации фехтования Дитер Ламмер и административный менеджер Наталья Бодрова положительно оценили проведенные в Тбилиси подготовительные работы к крупнейшему спортивному мероприятию – чемпионату мира по фехтованию 2025.
С 20 по 30 июля 2025 года Грузия впервые в истории примет чемпионат мира по фехтованию. Решение о проведении чемпионата в Тбилиси было принято на конгрессе Международной федерации фехтования в Шарм-эль-Шейхе в 2023 году. За Тбилиси проголосовали 120 из 134 делегатов.
"Я прибыл сюда в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Тбилиси в будущем году. Вчера мы впервые осмотрели арену, где будут соревнования. Я думаю, что она в прекрасном состоянии, чтобы принять участников. Это большая и красивая арена", - сказал Ламмер журналистам.
Все встречи чемпионата мира по фехтованию примет новый Дворец спорта. В 2022 году арена приняла игры чемпионата Европы по баскетболу.
По словам президента федерации фехтования Грузии Мераба Базадзе, делегация осталась довольна проведенными грузинской стороной работами.
"Мы ждем около 5 тысяч гостей, и делегация осмотрела все объекты. В будущем году у нас будет большой праздник", - сказал Базадзе.
Чемпионат мира по фехтованию 2023 году принимал Милан. Сборная Грузии завершила свое выступление на турнире с одной серебряной медалью, завоеванной Сандро Базадзе в фехтовании на саблях.