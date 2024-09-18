Грузия готовится к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года
11:35 18.09.2024 (обновлено: 11:37 18.09.2024)
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Грузия продолжает готовиться к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Подписаться
Вся инфраструктура при полном соответствии необходимым стандартам будет готова к достойному проведению Европейского зимнего фестиваля 2025 года
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Создание новой инфраструктуры для Европейского юношеского олимпийского фестиваля в начале февраля 2025 года в Тбилиси и Бакуриани находится в активной фазе, сообщило Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.
К Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии строит поле для биатлона и беговых лыж, а также трассу длиной 3,5 км в Бакуриани и Ледовый дворец в Тбилиси. Проекты финансируются из государственного бюджета на сумму более 50 миллионов лари (18,6 миллиона долларов).
"В результате этих проектов в стране появится инфраструктура олимпийского стандарта, которая сыграет большую роль не только для целей фестиваля, но и для развития соответствующих видов спорта", – заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе после посещения проводимых работ.
По его словам, вопреки вызовам, связанным со слабым грунтом и геологическими сложностями, выполнено 100% земельных работ биатлонной трассы и 70% обустройства искусственных сооружений. Также завершаются кровельные работы Ледового дворца, чем завершится строительство конструктивной части здания и начнется монтаж инженерных систем.
Вся инфраструктура при полном соответствии необходимым стандартам будет готова к достойному проведению Европейского зимнего фестиваля 2025 года.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Грузия продолжает готовиться к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года
Грузия продолжает готовиться к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
В Бакуриани активно ведутся работы по обустройству биатлонных и лыжных трасс и сопутствующей инфраструктуры. Также устраиваются системы водоснабжения и электроснабжения для искусственного оснежения гоночных трасс.
На стадии завершения находится строительство конструктивной части Ледового дворца в Тбилиси. Работы по обоим проектам завершатся к концу этого года.
Тбилисский Ледовый дворец, предназначенный для хоккея, фигурного катания и керлинга, рассчитан на 700 зрителей. В здании дворца будут устроены ледовый каток (60х30 м), тренировочный, хореографический, гримерный и конференц-залы, раздевалки, склады инвентаря, отдыха, медицинские кабинеты и санузлы. Также есть кафе с панорамным видом на площадь и парковка.
Кроме того, в здании устанавливается система охлаждения, которая обеспечивает разные температурные режимы и наряду с охлаждением ледяного покрова регулирует уровень влажности, обогрев зрительского пространства. На поле установят два табло и систему освещения. Многофункциональный спортивный комплекс будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Грузия продолжает готовиться к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года
Грузия продолжает готовиться к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Ледовый дворец будет оснащен двумя современными машинами для ухода и полировки катка, а также специальным утепленным напольным покрытием, благодаря которому поле будет служить проведению летних видов спорта и других видов мероприятий (баскетбол, мини-футбол, гандбол и т. д.), ледяной покров при это таять не будет.
Чешская компания обеспечивает оборудование и монтаж дворца по новейшим технологиям, отвечающим международным стандартам.
Грузинский курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года, решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований, рассчитанных на проведение в закрытых помещениях (хоккей, фигурное катание и катание на коньках), пройдет в Тбилиси и Батуми.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа – велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.