https://sputnik-georgia.ru/20240918/gruziya-prodolzhaet-gotovitsya-k-evropeyskomu-yunosheskomu-olimpiyskomu-festivalyu-2025-goda-289936140.html

Грузия готовится к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года

Грузия готовится к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года

Sputnik Грузия

Вся инфраструктура при полном соответствии необходимым стандартам будет готова к достойному проведению Европейского зимнего фестиваля 2025 года 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T11:35+0400

2024-09-18T11:35+0400

2024-09-18T11:37+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Создание новой инфраструктуры для Европейского юношеского олимпийского фестиваля в начале февраля 2025 года в Тбилиси и Бакуриани находится в активной фазе, сообщило Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>К Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии строит поле для биатлона и беговых лыж, а также трассу длиной 3,5 км в Бакуриани и Ледовый дворец в Тбилиси. Проекты финансируются из государственного бюджета на сумму более 50 миллионов лари (18,6 миллиона долларов). По его словам, вопреки вызовам, связанным со слабым грунтом и геологическими сложностями, выполнено 100% земельных работ биатлонной трассы и 70% обустройства искусственных сооружений. Также завершаются кровельные работы Ледового дворца, чем завершится строительство конструктивной части здания и начнется монтаж инженерных систем.Вся инфраструктура при полном соответствии необходимым стандартам будет готова к достойному проведению Европейского зимнего фестиваля 2025 года. В Бакуриани активно ведутся работы по обустройству биатлонных и лыжных трасс и сопутствующей инфраструктуры. Также устраиваются системы водоснабжения и электроснабжения для искусственного оснежения гоночных трасс. На стадии завершения находится строительство конструктивной части Ледового дворца в Тбилиси. Работы по обоим проектам завершатся к концу этого года. Ледовый дворец построят в Батуми к Зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025>>Кроме того, в здании устанавливается система охлаждения, которая обеспечивает разные температурные режимы и наряду с охлаждением ледяного покрова регулирует уровень влажности, обогрев зрительского пространства. На поле установят два табло и систему освещения. Многофункциональный спортивный комплекс будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Ледовый дворец будет оснащен двумя современными машинами для ухода и полировки катка, а также специальным утепленным напольным покрытием, благодаря которому поле будет служить проведению летних видов спорта и других видов мероприятий (баскетбол, мини-футбол, гандбол и т. д.), ледяной покров при это таять не будет.Чешская компания обеспечивает оборудование и монтаж дворца по новейшим технологиям, отвечающим международным стандартам. Грузинский курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года, решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований, рассчитанных на проведение в закрытых помещениях (хоккей, фигурное катание и катание на коньках), пройдет в Тбилиси и Батуми. Правительственная комиссия создана в Грузии для подготовки к фестивалю Бакуриани-2025>>В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа – велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, тбилиси, бакуриани, ираклий карселадзе, фонд муниципального развития, международный олимпийский комитет