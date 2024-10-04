https://sputnik-georgia.ru/20241004/inflyatsiya-v-gruzii-snizilas-v-sentyabre--novaya-statistika-290190766.html

Инфляция в Грузии снизилась в сентябре – новая статистика

Инфляция в Грузии снизилась в сентябре – новая статистика

Sputnik Грузия

В сентябре 2024 года по сравнению с августом уровень инфляции составил 0,3% 04.10.2024, Sputnik Грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Годовая инфляция (сентябрь 2024 года к сентябрю 2023 года) в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (август 2024 года к августу 2023 года) в Грузии составляла 1%. Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (7,5%), на алкогольную и табачную продукцию (4,9%), транспорта (4,3%), а также в сфере образования (2,7%). Цены снизились на связь (12,8%), жилье, воду, электроэнергию, газ (2,9%), мебель (1,5%), одежду и обувь (1,4%), на отдых и развлечения (1,1%), а также продовольствие и безалкогольные напитки (0,3%). В сентябре 2024 года по сравнению с августом уровень инфляции составил 0,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"