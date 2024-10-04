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МВД готовится к парламентским выборам в Грузии – приказ министра
МВД готовится к парламентским выборам в Грузии – приказ министра
Sputnik Грузия
Полицейские обязаны соблюдать политический нейтралитет 04.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-04T14:52+0400
2024-10-04T14:52+0400
2024-10-04T14:54+0400
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вахтанг гомелаури
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Приказ об обеспечении проведения парламентских выборов 26 октября в свободной, безопасной и мирной среде подписал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.Согласно закону, МВД Грузии отвечает за безопасность выборов, при этом полицейские не имеют права находится на территории избирательного участка, а лишь оперативно прибывать по вызову председателя участковой комиссии. Также полиция отвечает за безопасность процесса передачи бюллетеней комиссии и самих участков до выборов, а также за сохранение спокойствия на улицах в день выборов. Согласно приказу, на территории действия департаментов полиции создадут территориальные группы, которые будут отвечать за выявление правонарушений и их предотвращение. Как голосовать на выборах в парламент Грузии за границей? Подробная инструкция от ЦИК>>Соответствующим группам поручено на территории действия обеспечить принятие соответствующих мер и, в случае необходимости, осуществление превентивных полицейских мероприятий в соответствии с законом "О полиции".Приказ также обязывает полицейских соблюдать принцип политической нейтральности при исполнении служебных обязанностей. Согласно грузинскому законодательству, в день голосования в здании для голосования запрещается вести предвыборную агитацию. А также не допускается создавать физические препятствия передвижению избирателей в помещении для голосования или на расстоянии 100 метров от помещения для голосования. Кроме того, гражданам не разрешено собираться или вести учет избирателей на расстоянии 100 метров от помещения для голосования. Наряду с этим запрещаются принуждение, запугивание избирателя и нарушение тайны голосования. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, вахтанг гомелаури, парламентские выборы в грузии 2024
политика, новости, грузия, вахтанг гомелаури, парламентские выборы в грузии 2024
МВД готовится к парламентским выборам в Грузии – приказ министра
14:52 04.10.2024 (обновлено: 14:54 04.10.2024)
Полицейские обязаны соблюдать политический нейтралитет
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Приказ об обеспечении проведения парламентских выборов 26 октября в свободной, безопасной и мирной среде подписал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Согласно закону, МВД Грузии отвечает за безопасность выборов, при этом полицейские не имеют права находится на территории избирательного участка, а лишь оперативно прибывать по вызову председателя участковой комиссии. Также полиция отвечает за безопасность процесса передачи бюллетеней комиссии и самих участков до выборов, а также за сохранение спокойствия на улицах в день выборов.
Согласно приказу, на территории действия департаментов полиции создадут территориальные группы, которые будут отвечать за выявление правонарушений и их предотвращение.
Соответствующим группам поручено на территории действия обеспечить принятие соответствующих мер и, в случае необходимости, осуществление превентивных полицейских мероприятий в соответствии с законом "О полиции".
Приказ также обязывает полицейских соблюдать принцип политической нейтральности при исполнении служебных обязанностей.
"Недопустимо, чтобы действие правоохранителя прямо или косвенно было направлено против или в поддержку какой-либо политической партии", - отмечено в сообщении.
Согласно грузинскому законодательству, в день голосования в здании для голосования запрещается вести предвыборную агитацию.
А также не допускается создавать физические препятствия передвижению избирателей в помещении для голосования или на расстоянии 100 метров от помещения для голосования.
Кроме того, гражданам не разрешено собираться или вести учет избирателей на расстоянии 100 метров от помещения для голосования.
Наряду с этим запрещаются принуждение, запугивание избирателя и нарушение тайны голосования.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.