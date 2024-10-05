https://sputnik-georgia.ru/20241005/chislo-inoagentov-v-gruzii-vyroslo-do-21-290207625.html

Число "иноагентов" в Грузии выросло до 21

Число "иноагентов" в Грузии выросло до 21

Sputnik Грузия

Эти организации представили декларации, в которых указали свои доходы, поступившие из-за границы, расходы и финансовое состояние 05.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-05T15:35+0400

2024-10-05T15:35+0400

2024-10-05T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Число неправительственных организаций в Грузии в Реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, выросло до 21, говорится в информации на официальном сайте реестра. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Добровольно заявки на регистрацию в реестре "иноагентов", которая длилась с 1 августа по 2 сентября, подали 476 НПО и СМИ. Министерство юстиции Грузии поместило все эти организации в Реестр после изучения их заявок и установления, что они действительно подпадают под действие нового закона – "О прозрачности иностранного влияния". Данные публикуются с 30 сентября. Согласно данным на сайте Реестра, в списке оказались: Организации представили декларации, в которых указали свои доходы, поступившие из-за границы, расходы и финансовое состояние. Согласно информации на сайте "Законодательного вестника Грузии", всем "иноагентам" надо заполнить ряд документов и представить их министерству юстиции Грузии. Всего таких документов – 11. При этом при заполнении документов о тратах НПО и СМИ должны обязательно указать цели и сроки этих трат в каждом отдельном случае. Остальные документы касаются фактического финансового положения НПО и СМИ, в том числе наличия средств в банке и в кассе, информации о депозитах, кредитах, налогах, имуществе и финансовых обязательствах. При этом о расходах наличных средств НПО должны отчитаться подробно, указав цель расходов и дату. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>> Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В конце сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД. В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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закон об "иноагентах", новости, общество, грузия, сша