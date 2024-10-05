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Доходы муниципалитетов Грузии должны увеличиться – замглавы Минфина
Доходы муниципалитетов Грузии должны увеличиться – замглавы Минфина
Sputnik Грузия
Увеличение доходов муниципалитетов означает определенное сокращение государственного бюджета, заявил замминистра 05.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-05T13:33+0400
2024-10-05T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министерство финансов Грузии работает над увеличением финансирования муниципалитетов напрямую из налогов, сказал заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе в парламенте. Изменение формирования муниципальных бюджетов – одна из актуальных тем в Грузии в рамках реформы увеличения независимости регионов от центрального бюджета. По его словам, увеличение доходов муниципалитетов означает определенное сокращение государственного бюджета. "Это абсолютно логично и должно происходить поэтапно. Посмотрим, может, в будущем году будет это возможно, или уже в 2026 году", - сказал Какауридзе. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2025 год 30 сентября. Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2025 год в парламент >>Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2024 года и составят около 26,9 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 2 миллиарда лари и составят около 21,2 миллиарда. Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари. Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, бюджет грузии, министерство финансов грузии
грузия, новости, экономика, бюджет грузии, министерство финансов грузии
Доходы муниципалитетов Грузии должны увеличиться – замглавы Минфина
Увеличение доходов муниципалитетов означает определенное сокращение государственного бюджета, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министерство финансов Грузии работает над увеличением финансирования муниципалитетов напрямую из налогов, сказал заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе в парламенте.
Изменение формирования муниципальных бюджетов – одна из актуальных тем в Грузии в рамках реформы увеличения независимости регионов от центрального бюджета.
"В прошлом году мы согласились начать работу в этом направлении. Часть работ уже выполнена, и, наверное, нам придется работать уже с новым парламентом в этом направлении. Но в одном мы согласны – доходы муниципалитетов должны увеличиться", - заявил Какауридзе.
По его словам, увеличение доходов муниципалитетов означает определенное сокращение государственного бюджета.
"Это абсолютно логично и должно происходить поэтапно. Посмотрим, может, в будущем году будет это возможно, или уже в 2026 году", - сказал Какауридзе.
Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2025 год 30 сентября.
Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2024 года и составят около 26,9 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 2 миллиарда лари и составят около 21,2 миллиарда.
Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари.
Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.