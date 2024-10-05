https://sputnik-georgia.ru/20241005/gruziya-vybrala-luchshego-uchitelya-2024-goda--290206928.html

Грузия выбрала лучшего учителя 2024 года

Грузия выбрала лучшего учителя 2024 года

Sputnik Грузия

Цель конкурса – повышение престижа и популяризация педагогической профессии 05.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-05T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Педагог грузинского языка и литературы начальных классов 126-й государственной школы Тбилиси Натия Учава признана лучшим учителем 2024 года и получила Национальную педагогическую премию Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальная премия педагога вручается в Грузии седьмой раз. Отбор проходит в несколько этапов, а в финал выходит пять человек. В 2024 году в финал прошли три педагога из школ регионов и два – из Тбилиси. Натия Учава, помимо премии, получила также денежный приз в размере 15 000 лари. Чтобы получить статус учителя года, необходимо соответствовать нескольким критериям: среди них – творческие навыки, используемые в процессе обучения, креативность, профессиональный подход. Ежегодно конкурс собирает педагогов со всех городов и регионов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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учитель года, грузия, новости, общество, тбилиси, педагоги