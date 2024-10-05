https://sputnik-georgia.ru/20241005/oppozitsiya-oslabla-i-ne-budet-uchityvat-volyu-naroda-posle-vyborov-v-gruzii--deputat-290210373.html

Оппозиция ослабла и не будет учитывать волю народа после выборов в Грузии – депутат

Оппозиция ослабла и не будет учитывать волю народа после выборов в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года, назначены на 26 октября 05.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-05T18:18+0400

2024-10-05T18:18+0400

2024-10-05T18:18+0400

саломе зурабишвили

гурам мачарашвили

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грузия

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили признала, что оппозиция в стране ослабла и не собирается учитывать волю народа после выборов, заявил депутат правящей силы "Грузинская мечта" Гурам Мачарашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили в интервью Euronews заявила, что у оппозиционных партий совершенно разные характеристики и взгляды, и когда дело дойдет до европейской программы, будет довольно сложно двигаться быстрыми темпами. Поэтому президент предложила создать техническое правительство, которое будет отвечать за поддержку Грузии перед переговорами с Брюсселем для вступления в ЕС. Политик отметил, что оппозиция оказывает давление на избирателей Грузии, так как их не интересует их воля. "Почему они осуществляют давление на народ, который сейчас принимает участие в выборах, чтобы укомлектовать парламент, и говорят, что через три месяца они укомплектуют его по другому. Разве изменится число граждан, оно вырастет или как? Это говорит, что они не хотят учитывать решение народа и прямо хотят, чтобы у власти была та политическая сила, которую они хотят", - сказал Мачарашили. Выборы 2024: "Альянс патриотов" включил в свой партийный список лидеров "Альт-Инфо">>Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит в условиях беспрецедентного вмешательства из-за рубежа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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саломе зурабишвили , гурам мачарашвили, euronews, брюссель, тбилиси, политика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024