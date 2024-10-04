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Выборы 2024: "Альянс патриотов" включил в свой партийный список лидеров "Альт-Инфо"

Выборы 2024: "Альянс патриотов" включил в свой партийный список лидеров "Альт-Инфо"

Sputnik Грузия

Более 50 консервативно настроенных партий и общественных организаций в Грузии объединились в конце июня 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T22:30+0400

2024-10-04T22:30+0400

2024-10-04T22:30+0400

грузия

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ирма инашвили

давид тархан-моурави

георгий ломия

альянс патриотов грузии

альянс патриотов

грузинская идея

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Партия "Альянс патриотов Грузии", которая придерживается консервативных взглядов и выступает за прямой диалог с Россией, включила в свой партийный список кандидатов в депутаты парламента страны представителей партии "Грузинская идея", движения "Альт-Инфо" и других консерваторов. "Альянс патриотов Грузии" (лидеры – Давид Тархан-Моурави и Ирма Инашвили) является единственным из них квалифицированным избирательным субъектом. На прошлых выборах партия преодолела избирательный барьер и прошла в парламент, соответственно для участия в предстоящих выборах ей не нужно было собирать подписи избирателей.Более 50 консервативно настроенных партий и общественных организаций в конце июня объявили об объединении усилий и подтвердили приверженность общим целям подписью на "Декларации единства патриотов Грузии". Они заявили, что являются реальной альтернативной бывшей и нынешней властям Грузии. Первым номером в партийном списке "Альянса патриотов Грузии" является основатель партии Ирма Инашвили. Лидерам лишившегося в начале апреля регистрации в качестве партии "Консервативного движения/Альт-Инфо" достались места начиная с пятого. В Грузии аннулирована регистрация партии "Консервативное движение">>Лидер партии "Грузинская идея", которую ЦИК снял с регистрации в качестве избирательного субъекта, вошел в партийный список "Альянса патриотов" под девятым номером.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Первая двадцатка партийного списка "Альянса патриотов Грузии":1. Ирма Инашвили2. Георгий Ломия3. Гоча Тевдорадзе4. Григол Хурцидзе5. Георгий Кардава6. Зураб Махарадзе7. Ираклий Моргошия8. Ираклий Мартыненко9. Леван Чачуа10. Георгий Коркоташвили11. Григол Джоджуа12. Шота Мартыненко13. Малхаз Топурия14. Джаба Куталия15. Отар Читанава16. Ираклий Бердзенишвили17. Торнике Аревадзе18. Зураб Кобахидзе19. Георгий Габаташвили20. Мераб ГиганиЧитайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ирма инашвили, давид тархан-моурави, георгий ломия, альянс патриотов грузии, альянс патриотов, грузинская идея