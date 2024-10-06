https://sputnik-georgia.ru/20241006/chislo-nablyudateley-na-vyborakh-v-parlament-gruzii-mozhet-pobit-rekord--poslednie-dannye-290210773.html

Число наблюдателей на выборах в парламент Грузии может побить рекорд – последние данные

Число наблюдателей на выборах в парламент Грузии может побить рекорд – последние данные

Sputnik Грузия

Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя 06.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-06T09:01+0400

2024-10-06T09:01+0400

2024-10-06T09:01+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 5 октября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 58 местных организаций. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 21 октября. По данным ЦИК на 5 октября, регистрацию прошли следующие местные организации: После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своем сайте число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Посол ЕС назвал позорными предвыборные билборды "Грузинской мечты">>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , центр развития и демократии, международное общество справедливых выборов и демократии, новости, политика, грузия, выборы