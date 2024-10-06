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Число наблюдателей на выборах в парламент Грузии может побить рекорд – последние данные
Число наблюдателей на выборах в парламент Грузии может побить рекорд – последние данные
Sputnik Грузия
Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя 06.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-06T09:01+0400
2024-10-06T09:01+0400
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 5 октября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 58 местных организаций. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 21 октября. По данным ЦИК на 5 октября, регистрацию прошли следующие местные организации: После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своем сайте число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Посол ЕС назвал позорными предвыборные билборды "Грузинской мечты"&gt;&gt;Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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парламентские выборы в грузии 2024 , центр развития и демократии, международное общество справедливых выборов и демократии, новости, политика, грузия, выборы
парламентские выборы в грузии 2024 , центр развития и демократии, международное общество справедливых выборов и демократии, новости, политика, грузия, выборы

Число наблюдателей на выборах в парламент Грузии может побить рекорд – последние данные

09:01 06.10.2024
© Courtesy of Parliament of GeorgiaЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2024
© Courtesy of Parliament of Georgia
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Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 5 октября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 58 местных организаций.
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Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 21 октября.
Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юрлицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее 1 года до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека.
По данным ЦИК на 5 октября, регистрацию прошли следующие местные организации:
"Центр гражданского развития и мониторинга"
"Гражданский альянс за развитие"
"Центр регионального развития и содействия"
"Международное общество справедливых выборов и демократии"
"Профессиональный союз работников профессионального образования Грузии и подготовки квалифицированных кадров и студентов"
"Ассоциация молодых юристов Грузии"
"Свободный голос"
Движение "Стыдно"
"Центр мониторинга – Общество"
"Открытое пространство Кавказ"
"Академия будущего Грузии"
"Международная прозрачность – Грузия"
"Мишгов Ларда"
"Избирательная лаборатория"
"Международная обсерватория адвокатов и юристов"
"Гражданское общество Месхети"
"Европейская орбита Грузии"
"Союз единство – гражданское общество многонациональная Грузия"
"Центр защиты демократии и прав"
"Центр защиты масмедиа и прав"
"Лига сторонников Америки"
"12 этажей для Евросоюза"
"Группа реформ и исследований"
"Обсервер политики и права"
"Профессиональный союз образования"
"Единодушие за права общества"
"Молодежный центр – наше поколение 1921"
"Бывшие политзаключенные – за права человека"
"Новое поколение – за демократическую Грузию"
"Центр демократических инициатив"
"Аналитическо-компиляционный центр избирательных и политических технологий"
"Штаб защиты демократии"
"Общество парламентариев Грузии"
"Гражданская идея – гражданская инициатива за демократический евроатлантический выбор"
"Общественный мониторинг публичных ведомств и муниципальная активность"
"Фонд развития Грузии – Кадаги"
"Грузия – демократия и гражданское общество"
"Институт свободы"
"Общество образования избирателей"
"Молодежь для молодежи и будущего"
"Превенция для прогресса"
"Организация вынужденных переселенцев и социально незащищенных "Танадгома"
"Международная сеть гражданского развития"
"Центр права и равноправия"
"Центр мониторинга публичных закупок"
"Международный центр гражданской культуры"
"Центр развития и демократии"
"Институт исследования демократии"
"Общественный защитник"
"Ассоциация независимых журналистов – свободная пресса"
"Новое слово"
"Гражданское единство"
"Институт тренингов и развития Грузии"
"Ассоциация защиты прав молодежи"
"Ассоциация правозащитников"
"Европейское изменение"
"Нео ТВ"
"Институт Евразии анализа конфликтов и управления"
"Единый молодежный союз Грузии".
После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своем сайте число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя.

Парламентские выборы в Грузии 2024

Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Посол ЕС назвал позорными предвыборные билборды "Грузинской мечты">>
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.
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