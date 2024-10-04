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Посол ЕС назвал позорными предвыборные билборды "Грузинской мечты"
Посол ЕС назвал позорными предвыборные билборды "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
В "Грузинской мечте" заявили, что их билборды являются демонстрацией того, что на этот раз избирателям предстоит сделать выбор между войной и миром 04.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский назвал позорными предвыборные баннеры правящей партии "Грузинская мечта", на которых изображены разрушения вследствие вооруженного конфликта на Украине.Вызвавшие возмущение грузинской оппозиции, Украины и посла ЕС билборды, как пояснили в правящей партии Грузии, являются демонстрацией того, что на этот раз избирателям предстоит сделать выбор между войной и миром. На баннерах с одной стороны показаны разрушения на Украине, а с другой – красивые виды Грузии. Помимо баннеров на улицах Тбилиси, ровно за месяц до выборов, 26 сентября, появился и предвыборный видеоролик "Грузинской мечты" такого же формата.С левой стороны изображены разрушенные здания и церкви на Украине, в том числе в Мариуполе. Там же сделана надпись "Нет войне!" и перечеркнуты цифры 4, 5, 9, 25. Это номера, под которыми на парламентские выборы идут объединения "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Сильная Грузия", а также партия "Гахария – За Грузию".С правой стороны изображены красивые виды городов Грузии, построенных и отремонтированных при нынешней власти исторических зданий, спортивных объектов и многое другое. С этой стороны сделана надпись: "Выбери мир"."Нет войне, выбери мир" – политическая реклама "Грузинской мечты" вызвала ажиотаж>>Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Лидеры "Грузинской мечты" говорят, что избирателям предстоит сделать выбор между нынешними властями, которые руководствуются национальными интересами страны и делают все возможное для сохранения мира и продолжения экономического развития, и стремящимся втянуть страну в войну "коллективным "Нацдвижением". Коллективным "Нацдвижением" и радикальной оппозицией представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков - "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.Власти Грузии также говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит в условиях беспрецедентного вмешательства из-за рубежа.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, украина, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузия - евросоюз
политика, новости, грузия, украина, парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузия - евросоюз
Посол ЕС назвал позорными предвыборные билборды "Грузинской мечты"
19:16 04.10.2024 (обновлено: 19:24 04.10.2024)
В "Грузинской мечте" заявили, что их билборды являются демонстрацией того, что на этот раз избирателям предстоит сделать выбор между войной и миром
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский назвал позорными предвыборные баннеры правящей партии "Грузинская мечта", на которых изображены разрушения вследствие вооруженного конфликта на Украине.
Вызвавшие возмущение грузинской оппозиции, Украины и посла ЕС билборды, как пояснили в правящей партии Грузии, являются демонстрацией того, что на этот раз избирателям предстоит сделать выбор между войной и миром. На баннерах с одной стороны показаны разрушения на Украине, а с другой – красивые виды Грузии.
"Считаю, что они (билборды – ред.) возмутительные, позорные и мерзкие. Мир в Грузии и Евросоюзе как раз таки благодаря жертвам украинского народа, и они заслуживают нашего огромного уважения", - сказал Герчинский журналистам.
Помимо баннеров на улицах Тбилиси, ровно за месяц до выборов, 26 сентября, появился и предвыборный видеоролик "Грузинской мечты" такого же формата.
С левой стороны изображены разрушенные здания и церкви на Украине, в том числе в Мариуполе. Там же сделана надпись "Нет войне!" и перечеркнуты цифры 4, 5, 9, 25. Это номера, под которыми на парламентские выборы идут объединения "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Сильная Грузия", а также партия "Гахария – За Грузию".
С правой стороны изображены красивые виды городов Грузии, построенных и отремонтированных при нынешней власти исторических зданий, спортивных объектов и многое другое. С этой стороны сделана надпись: "Выбери мир".
Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Лидеры "Грузинской мечты" говорят, что избирателям предстоит сделать выбор между нынешними властями, которые руководствуются национальными интересами страны и делают все возможное для сохранения мира и продолжения экономического развития, и стремящимся втянуть страну в войну "коллективным "Нацдвижением".
Коллективным "Нацдвижением" и радикальной оппозицией представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков - "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.
Власти Грузии также говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит в условиях беспрецедентного вмешательства из-за рубежа.
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