https://sputnik-georgia.ru/20241006/frantsuzskiy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-stal-pochetnym-grazhdaninom-tbilisi-290224517.html

Французский тренер сборной Грузии по футболу стал почетным гражданином Тбилиси

Французский тренер сборной Грузии по футболу стал почетным гражданином Тбилиси

Sputnik Грузия

В этом году звания почетного гражданина Тбилиси были удостоены 25 человек 06.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-06T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль был удостоен звания почетного гражданина Тбилиси – церемония награждения прошла традиционно во время празднования Дня города "Тбилисоба 2024". В этом году звания почетного гражданина Тбилиси были удостоены 25 человек. Символический ключ от города награжденным передал мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, Саньоль вернул гордость грузинскому футболу и грузинскому спорту, а после выхода сборной Грузии на чемпионат Европы не сдержал слез. "Он плакал вместе с нами несколько месяцев назад, это были слезы радости, гордости", – добавил Каладзе. Бывший защитник сборной Франции и мюнхенской "Баварии" возглавил сборную Грузии по футболу в 2021 году, и под его руководством команда добилась наибольшего успеха в своей истории. В 2023 году сборная Грузии стала победителем дивизиона С Лиги наций и завоевала право играть в плей-офф отбора на чемпионат Европы, в финале которого обыграла Грецию в серии пенальти и получила путевку на Евро-2024.Останется ли Саньоль главным тренером сборной Грузии – ответ президента Федерации футбола >>На чемпионате Европы, проходившем в Германии, под руководством французского специалиста национальная команда Грузии вышла из группы и сыграла в 1/8 финала. Звание почетного гражданина Тбилиси в 2024 году также получили Зураб Кахабришвили (врач, профессор, главный врач команд Национальной олимпийской сборной Грузии), Мераб Киладзе (доктор, профессор), Георгий Чумбуридзе (главный врач сборной Грузии по регби), Дмитрий Базерашвили (врач, профессор), Гизо Габескирия (режиссер), Гванджи Мания (географ, журналист, ученый), Бидзина Сонгулашвили (инженер), Вахтанг Цухишвили (архитектор), Зураб Кипшидзе (актер), Гурам Каландадзе (геолог) и Нелли Берая (актриса и художница). Кроме того, список почетных граждан столицы пополнили Натела Васадзе (филолог, профессор), Гела Парчукидзе (дирижер), Нелли Саладзе (спортсменка, тренер), Гурам Батиашвили (писатель, драматург, переводчик), Каха Коридзе (архитектор, актер), Тамаз Годердзишвили (писатель, драматург, переводчик), Нелли Кобиашвили (журналист, публицист), Гиви Сихарулидзе (актер, писатель спортсмен), Тенгиз Гачечиладзе (педагог, журналист) и Теймураз Лежава (профессор, основатель Института генетики в Грузии). С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено – в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом. Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, каха каладзе, вилли саньоль, тбилиси, тбилисоба, сборная грузии по футболу