https://sputnik-georgia.ru/20241006/novyy-rekord-tyurem-gruzii-skolko-chelovek-nakhoditsya-za-reshetkoy-290211441.html

Новый рекорд тюрем Грузии: сколько человек находится за решеткой?

Новый рекорд тюрем Грузии: сколько человек находится за решеткой?

Sputnik Грузия

Общее число заключенных в Грузии на 1 сентября составляло 0,28% от общего населения страны 06.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-06T11:40+0400

2024-10-06T11:40+0400

2024-10-06T11:40+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Число заключенных в Грузии побило новый антирекорд после смены власти в стране, превысив показатель 2014 года – на 1 сентября 2024 года в грузинских тюрьмах находились 10 523 человека, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек, но после смены власти в Грузии и амнистии в 2012 году число заключенных сократилось до 9 093, и после пика в 10 372 человека в 2014-м не превышало отметки в 9,8 тысячи в последующие годы. Впервые после 2014 года количество заключенных в Грузии превысило 10 тысяч человек в апреле 2024 года. Общее число заключенных в Грузии на 1 сентября составляло 0,28% от общего населения страны. При этом около 3,6 тысячи заключенных имеют второй и более срок. Заключенные – статистика Все 14 тюрем, существующих в Грузии, на 1 сентября были заполнены на 85,3%. Из общего числа заключенных только 17,9% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к разным срокам заключения. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии срок отбывают 47 несовершеннолетних и 66 человек старше 70 лет. Что касается подсудимых, которых на 1 сентября в Грузии насчитывалось около 1,9 тысячи, тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, решения суда ждут 30 несовершеннолетних и 11 человек старше 70 лет. В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 212 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 сентября 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 1 051 гражданин 55 иностранных государств, что составляет 10% от общего числа осужденных. Из них 329 человек являются подсудимыми, остальные уже приговорены к разным тюремным срокам. Треть всех заключенных по стражу иностранцев – граждане Турции. Далее следуют граждане РФ, Ирана, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть около 25,2 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают более 1,1 тысячи женщин и 137 несовершеннолетних. Президент Грузии все же подписала закон "Об амнистии" – сотни человек покинут тюрьмы>>Условно осуждены 513 иностранцев из 36 стран, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, грузия, новости, общество, сакстат