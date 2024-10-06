https://sputnik-georgia.ru/20241006/pravyaschaya-partiya-nazvala-vstrechi-prezidenta-gruzii-s-oppozitsiey-teatrom-absurda-290226888.html

Правящая партия назвала встречи президента Грузии с оппозицией "театром абсурда"

Правящая партия назвала встречи президента Грузии с оппозицией "театром абсурда"

Sputnik Грузия

Лидеры "Грузинской мечты" называют Зурабишвили частью "радикальной оппозиции", которая лишь выполняет заказы своих "зарубежных хозяев" 06.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-06T20:09+0400

2024-10-06T20:09+0400

2024-10-06T20:28+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Обсуждение президентом Зурабишвили и оппозиционными партиями кандидата на пост премьер-министра – это театр абсурда и грубое нарушение Конституции, заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит политические консультации с представителями оппозиции в президентском дворце о кандидатуре на пост премьер-министра страны. Она уже встретилась с одним из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Анной Долидзе и членом партии экс-премьера Гахария Натией Мезвришвили. Встречи с лидерами оппозиционных партий продолжатся с понедельника. Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников, в том числе и партию "Лело". Лидеры "Грузинской мечты" называют Зурабишвили частью "радикальной оппозиции", которая лишь выполняет заказы своих "зарубежных хозяев". В ответ президент называет правящую партию пророссийской силой. Как ранее отметила Зурабишвили, избиратели еще до выборов должны знать, кто возглавит правительство Грузии в случае победы оппозиции, и кого они увидят в кабинете министров. Все они должны быть профессионалами, подчеркнула президент. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС. Основные пункты хартии: 1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности, закон "О прозрачности иностранного влияния". Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены. Будет объявлена амнистия. 2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов. Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия. 3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами. 4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах. Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение