https://sputnik-georgia.ru/20241006/vyplaty-litsam-s-ovz-v-gruzii-uvelichat-s-novogo-goda-290227337.html
Выплаты лицам с ОВЗ в Грузии увеличат с нового года
Выплаты лицам с ОВЗ в Грузии увеличат с нового года
Sputnik Грузия
Финансирование здравоохранения и социальных программ по сравнению с 2021 годом вырастет на 2,6 миллиарда лари и составит 7,5 миллиарда 06.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-06T21:45+0400
2024-10-06T21:45+0400
2024-10-06T21:59+0400
грузия
новости
общество
экономика
бюджет грузии
лица с овз
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262585673_0:76:1281:796_1920x0_80_0_0_694234e2e1273778474c80f011a9a010.jpg
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Лица с ОВЗ с 1 января будут получать увеличенные социальные выплаты, говорится в первоначальном проекте бюджета на 2025 год. Согласно проекту, финансирование здравоохранения и социальных программ по сравнению с 2021 годом вырастет на 2,6 миллиарда лари и составит 7,5 миллиарда. Социальные выплаты для лиц с ярко выраженными ограниченными способностями и лицам с ОВЗ младше 18 лет вырастут на 35 лари, а для остальных лиц ОВЗ – на 20 лари. Предполагается, что социальная помощь для лиц с ОВЗ будет расти каждый год.В Грузии в 2025 году вырастут пенсии >>С 1 января 2024 года финансовая помощь для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ составила 390 лари, а для остальных категорий лиц с ОВЗ – 195 лари. Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица с в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы). Курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262585673_63:0:1202:854_1920x0_80_0_0_ab45f84feaf757dc5251b05fbb825689.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, экономика, бюджет грузии, лица с овз
грузия, новости, общество, экономика, бюджет грузии, лица с овз
Выплаты лицам с ОВЗ в Грузии увеличат с нового года
21:45 06.10.2024 (обновлено: 21:59 06.10.2024)
Финансирование здравоохранения и социальных программ по сравнению с 2021 годом вырастет на 2,6 миллиарда лари и составит 7,5 миллиарда
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Лица с ОВЗ с 1 января будут получать увеличенные социальные выплаты, говорится в первоначальном проекте бюджета на 2025 год.
Согласно проекту, финансирование здравоохранения и социальных программ по сравнению с 2021 годом вырастет на 2,6 миллиарда лари и составит 7,5 миллиарда.
Социальные выплаты для лиц с ярко выраженными ограниченными способностями и лицам с ОВЗ младше 18 лет вырастут на 35 лари, а для остальных лиц ОВЗ – на 20 лари.
Предполагается, что социальная помощь для лиц с ОВЗ будет расти каждый год.
С 1 января 2024 года финансовая помощь для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ составила 390 лари, а для остальных категорий лиц с ОВЗ – 195 лари.
Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица с в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).
Курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.