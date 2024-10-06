https://sputnik-georgia.ru/20241006/vyplaty-litsam-s-ovz-v-gruzii-uvelichat-s-novogo-goda-290227337.html

Выплаты лицам с ОВЗ в Грузии увеличат с нового года

Выплаты лицам с ОВЗ в Грузии увеличат с нового года

Sputnik Грузия

Финансирование здравоохранения и социальных программ по сравнению с 2021 годом вырастет на 2,6 миллиарда лари и составит 7,5 миллиарда 06.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-06T21:45+0400

2024-10-06T21:45+0400

2024-10-06T21:59+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Лица с ОВЗ с 1 января будут получать увеличенные социальные выплаты, говорится в первоначальном проекте бюджета на 2025 год. Согласно проекту, финансирование здравоохранения и социальных программ по сравнению с 2021 годом вырастет на 2,6 миллиарда лари и составит 7,5 миллиарда. Социальные выплаты для лиц с ярко выраженными ограниченными способностями и лицам с ОВЗ младше 18 лет вырастут на 35 лари, а для остальных лиц ОВЗ – на 20 лари. Предполагается, что социальная помощь для лиц с ОВЗ будет расти каждый год.В Грузии в 2025 году вырастут пенсии >>С 1 января 2024 года финансовая помощь для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ составила 390 лари, а для остальных категорий лиц с ОВЗ – 195 лари. Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица с в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы). Курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, бюджет грузии, лица с овз