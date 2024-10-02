https://sputnik-georgia.ru/20241002/v-gruzii-v-2025-godu-vyrastut-pensii-290155040.html

В Грузии в 2025 году вырастут пенсии

В Грузии в 2025 году вырастут пенсии

Sputnik Грузия

Финансирование здравоохранения и социальных программ в Грузии в 2025 году увеличивается на 870 миллионов лари 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T13:48+0400

2024-10-02T13:48+0400

2024-10-02T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. В Грузии в 2025 году повысятся пенсии для возрастных пенсионеров, говорится в первоначальном проекте бюджета на 2025 год. Согласно проекту, финансирование здравоохранения и социальных программ по сравнению с 2021 годом выросло на 2,6 миллиарда лари и составило 7,5 миллиарда. Пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше вырастет на 35 лари и составит 450 лари, а для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, пенсия достигнет отметки 540 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет увеличится на 20 лари и составит 335 лари, а в высокогорных регионах – 400 лари. Парламент Грузии вернет Минфину проект бюджета на 2025 год 15 октября >>В целом финансирование здравоохранения и социальных программ увеличивается на 870 миллионов лари. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. С января 2024 года пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 315 лари, в высокогорных поселениях – 380 лари, а для граждан старше 70 лет – составляет 415 лари, в высокогорных поселениях – 490 лари. Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2025 год в парламент >>На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, пенсия, бюджет грузии