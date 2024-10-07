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Грузия выступает за возвращение азербайджанской делегации в ПАСЕ
Грузия выступает за возвращение азербайджанской делегации в ПАСЕ
Sputnik Грузия
Тбилиси готов выступить посредником между Баку и ПАСЕ 07.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-07T18:31+0400
2024-10-07T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинская делегация выразила протест против включения текущих дебатов по Азербайджану в повестку для Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) без присутствия азербайджанской делегации, заявил глава грузинской делегации Грузии в ПАСЕ Гиви Миканадзе азербайджанским СМИ. В конце января 2024 года депутаты ПАСЕ отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана из-за несоблюдения страной обязательств перед Советом Европы. После этого решения, согласно процедурным правилам, Баку не сможет участвовать в работе ПАСЕ как минимум год, до следующей зимней сессии. Грузинская делегация на встречах с представителями различных органов Совета Европы актуализирует вопрос возвращения азербайджанской делегации. В ближайшее время необходимо начать переговоры с вновь избранными членами парламента Азербайджана. Коснувшись вопроса подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, Миканадзе отметил, что Грузия делает все возможное для этого. Ультиматум Азербайджана Совету Европы – Алиев о решении ПАСЕ >>"Это соглашение важно не только для Азербайджана и Армении, но и для всего Южного Кавказа. Формирование атмосферы мира и скорое подписание соглашения создадут эффективные гарантии для всех стран и региона в целом", - заявил Миканадзе. По его словам, Грузия готова выступить посредником в любом процессе, который может привести к мирной договоренности. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в феврале заявил, что если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, пасе, совет европы, азербайджан, баку, ильхам алиев
политика, грузия, новости, пасе, совет европы, азербайджан, баку, ильхам алиев
Грузия выступает за возвращение азербайджанской делегации в ПАСЕ
Тбилиси готов выступить посредником между Баку и ПАСЕ
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинская делегация выразила протест против включения текущих дебатов по Азербайджану в повестку для Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) без присутствия азербайджанской делегации, заявил глава грузинской делегации Грузии в ПАСЕ Гиви Миканадзе азербайджанским СМИ.
В конце января 2024 года депутаты ПАСЕ отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана из-за несоблюдения страной обязательств перед Советом Европы. После этого решения, согласно процедурным правилам, Баку не сможет участвовать в работе ПАСЕ как минимум год, до следующей зимней сессии.
"Недавно в Азербайджане прошли парламентские выборы. Новоизбранному азербайджанскому парламенту необходимо предоставить информацию. Мы даже готовы выступить посредником в этом процессе. Участие каждого члена Совета Европы в дебатах представляет очень важное значение", - заявил Миканадзе.
Грузинская делегация на встречах с представителями различных органов Совета Европы актуализирует вопрос возвращения азербайджанской делегации. В ближайшее время необходимо начать переговоры с вновь избранными членами парламента Азербайджана.
Коснувшись вопроса подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, Миканадзе отметил, что Грузия делает все возможное для этого.
"Это соглашение важно не только для Азербайджана и Армении, но и для всего Южного Кавказа. Формирование атмосферы мира и скорое подписание соглашения создадут эффективные гарантии для всех стран и региона в целом", - заявил Миканадзе.
По его словам, Грузия готова выступить посредником в любом процессе, который может привести к мирной договоренности.
"С нетерпением ждем скорейшего подписания мирного соглашения. Грузия всегда придерживается подхода, при котором важен мир, и готова внести свой посильный вклад", - подчеркнул Миканадзе.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в феврале заявил, что если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен.