https://sputnik-georgia.ru/20241007/gruziya-vystupaet-za-vozvraschenie-azerbaydzhanskoy-delegatsii-v-pase-290238307.html

Грузия выступает за возвращение азербайджанской делегации в ПАСЕ

Грузия выступает за возвращение азербайджанской делегации в ПАСЕ

Sputnik Грузия

Тбилиси готов выступить посредником между Баку и ПАСЕ 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T18:31+0400

2024-10-07T18:31+0400

2024-10-07T18:21+0400

политика

грузия

новости

пасе

совет европы

азербайджан

баку

ильхам алиев

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24762/11/247621126_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_46a1edc2eaed44869309b716af00237d.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинская делегация выразила протест против включения текущих дебатов по Азербайджану в повестку для Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) без присутствия азербайджанской делегации, заявил глава грузинской делегации Грузии в ПАСЕ Гиви Миканадзе азербайджанским СМИ. В конце января 2024 года депутаты ПАСЕ отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана из-за несоблюдения страной обязательств перед Советом Европы. После этого решения, согласно процедурным правилам, Баку не сможет участвовать в работе ПАСЕ как минимум год, до следующей зимней сессии. Грузинская делегация на встречах с представителями различных органов Совета Европы актуализирует вопрос возвращения азербайджанской делегации. В ближайшее время необходимо начать переговоры с вновь избранными членами парламента Азербайджана. Коснувшись вопроса подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, Миканадзе отметил, что Грузия делает все возможное для этого. Ультиматум Азербайджана Совету Европы – Алиев о решении ПАСЕ >>"Это соглашение важно не только для Азербайджана и Армении, но и для всего Южного Кавказа. Формирование атмосферы мира и скорое подписание соглашения создадут эффективные гарантии для всех стран и региона в целом", - заявил Миканадзе. По его словам, Грузия готова выступить посредником в любом процессе, который может привести к мирной договоренности. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в феврале заявил, что если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

баку

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, пасе, совет европы, азербайджан, баку, ильхам алиев