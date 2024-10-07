https://sputnik-georgia.ru/20241007/nichego-ne-poluchitsya--deputat-o-vstrechakh-oppozitsii-i-prezidenta-gruzii-290230284.html

"Ничего не получится" – депутат о встречах оппозиции и президента Грузии

"Ничего не получится" – депутат о встречах оппозиции и президента Грузии

Sputnik Грузия

Перед выборами в стране на передний план должны быть выдвинуты более важные темы, считает политик 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T12:15+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Встречи президента Грузии и оппозиции по вопросу формирования технического правительства вряд ли к чему-нибудь приведут, но, с другой стороны, будет на что посмотреть перед выборами, заявил депутат от партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям, подписавшим инициированную ею "Грузинскую хартию", согласовать кандидатуру будущего премьер-министра. Согласно Хартии, после выборов 26 октября должно быть сформировано т. н. техническое правительство, а после проведения ряда реформ должны пройти досрочные выборы.При этом политик назвал эту тему не такой уж важной в контекте грядущих выборов."Перед выборами явно на передний план должны быть выдвинуты более важные темы", – отметил он.Ранее Зурабишвили стала инициатором создания к парламентским выборам 26 октября "позитивного третьего центра", которого, по ее словам, так ждет неопределившийся избиратель. Речь идет о тех избирателях, которые не являются ни сторонниками правящей партии "Грузинская мечта", ни бывшей партии власти "Единое национальное движение". С этой целью Зурабишвили организовала встречи лидеров коалиции "Сильная Грузии", которая сформировалась вокруг партии "Лело", и партии экс-премьера Гахария "За Грузию". Однако политикам так и не удалось договориться. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили"Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она, по своей сути и духу, служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС.Основные пункты хартии:1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности, закон "О прозрачности иностранного влияния".Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены. Будет объявлена амнистия.2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия.3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. "Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , саломе зурабишвили