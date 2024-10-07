https://sputnik-georgia.ru/20241007/nichego-ne-poluchitsya--deputat-o-vstrechakh-oppozitsii-i-prezidenta-gruzii-290230284.html
"Ничего не получится" – депутат о встречах оппозиции и президента Грузии
"Ничего не получится" – депутат о встречах оппозиции и президента Грузии
Sputnik Грузия
Перед выборами в стране на передний план должны быть выдвинуты более важные темы, считает политик 07.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-07T12:15+0400
2024-10-07T12:15+0400
2024-10-07T15:41+0400
политика
грузия
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тбилиси
брюссель
единое национальное движение
парламентские выборы в грузии 2024
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Встречи президента Грузии и оппозиции по вопросу формирования технического правительства вряд ли к чему-нибудь приведут, но, с другой стороны, будет на что посмотреть перед выборами, заявил депутат от партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям, подписавшим инициированную ею "Грузинскую хартию", согласовать кандидатуру будущего премьер-министра. Согласно Хартии, после выборов 26 октября должно быть сформировано т. н. техническое правительство, а после проведения ряда реформ должны пройти досрочные выборы.При этом политик назвал эту тему не такой уж важной в контекте грядущих выборов."Перед выборами явно на передний план должны быть выдвинуты более важные темы", – отметил он.Ранее Зурабишвили стала инициатором создания к парламентским выборам 26 октября "позитивного третьего центра", которого, по ее словам, так ждет неопределившийся избиратель. Речь идет о тех избирателях, которые не являются ни сторонниками правящей партии "Грузинская мечта", ни бывшей партии власти "Единое национальное движение". С этой целью Зурабишвили организовала встречи лидеров коалиции "Сильная Грузии", которая сформировалась вокруг партии "Лело", и партии экс-премьера Гахария "За Грузию". Однако политикам так и не удалось договориться. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили"Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она, по своей сути и духу, служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС.Основные пункты хартии:1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности, закон "О прозрачности иностранного влияния".Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены. Будет объявлена амнистия.2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия.3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. "Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , саломе зурабишвили
политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , саломе зурабишвили
"Ничего не получится" – депутат о встречах оппозиции и президента Грузии
12:15 07.10.2024 (обновлено: 15:41 07.10.2024)
Перед выборами в стране на передний план должны быть выдвинуты более важные темы, считает политик
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Встречи президента Грузии и оппозиции по вопросу формирования технического правительства вряд ли к чему-нибудь приведут, но, с другой стороны, будет на что посмотреть перед выборами, заявил депутат от партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям, подписавшим инициированную ею "Грузинскую хартию", согласовать кандидатуру будущего премьер-министра. Согласно Хартии, после выборов 26 октября должно быть сформировано т. н. техническое правительство, а после проведения ряда реформ должны пройти досрочные выборы.
"Президент не смогла согласовать (объединения – ред.) даже Гахария и "Лело", не то что Гахария, "Лело", "нацев" ("Единое национальное движение" – прим.) и "неонацев". В конечном итоге, думаю, из этого ничего не получится, но будет на что посмотреть. С удовольствием понаблюдаю", – сказал журналистам Раквиашвили.
При этом политик назвал эту тему не такой уж важной в контекте грядущих выборов.
"Перед выборами явно на передний план должны быть выдвинуты более важные темы", – отметил он.
Ранее Зурабишвили стала инициатором создания к парламентским выборам 26 октября "позитивного третьего центра", которого, по ее словам, так ждет неопределившийся избиратель. Речь идет о тех избирателях, которые не являются ни сторонниками правящей партии "Грузинская мечта", ни бывшей партии власти "Единое национальное движение".
С этой целью Зурабишвили организовала встречи лидеров коалиции "Сильная Грузии", которая сформировалась вокруг партии "Лело", и партии экс-премьера Гахария "За Грузию". Однако политикам так и не удалось договориться.
"Грузинская хартия" от президента Зурабишвили
"Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она, по своей сути и духу, служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС.
1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности, закон "О прозрачности иностранного влияния".
Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены. Будет объявлена амнистия.
2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.
Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия.
3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.
4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.
Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.