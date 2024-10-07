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"Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента
"Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, так как она продолжила... 07.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что суд признал эти действия неконституционными, заявил глава парламента Шалва Папуашвили.Конституционный суд в октябре 2023 года постановил, что Зурабишвили во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства, нарушив 52 статью Конституции. На прошлой неделе Зурабишвили вновь без одобрения правительства совершила визиты во Францию, Германию, Польшу и Бельгию."Умышленное, открытое и наглое нарушение (Конституции - ред.) не останется без реагирования. Исходя из этого мы, парламентское большинство, приняли решение заново запустить процедуру импичмента и подготовить новое конституционное представление, которое поступит в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов", - сказал Папуашвили на брифинге.По его словам, вопрос будет вынесен на голосование уже нового парламента. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции&gt;&gt;"После подтверждения Конституционным судом Грузии факта нарушения Конституции парламент нового созыва на первых же заседаниях не менее чем ста голосами (всего в парламенте 150 мест - ред.) путем импичмента сместит с должности Саломе Зурабишвили", - сказал Папуашвили на брифинге.
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новости, грузия, политика, саломе зурабишвили
новости, грузия, политика, саломе зурабишвили

"Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента

11:15 07.10.2024 (обновлено: 11:49 07.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что суд признал эти действия неконституционными, заявил глава парламента Шалва Папуашвили.
Конституционный суд в октябре 2023 года постановил, что Зурабишвили во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства, нарушив 52 статью Конституции. На прошлой неделе Зурабишвили вновь без одобрения правительства совершила визиты во Францию, Германию, Польшу и Бельгию.
"Умышленное, открытое и наглое нарушение (Конституции - ред.) не останется без реагирования. Исходя из этого мы, парламентское большинство, приняли решение заново запустить процедуру импичмента и подготовить новое конституционное представление, которое поступит в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов", - сказал Папуашвили на брифинге.
По его словам, вопрос будет вынесен на голосование уже нового парламента.
Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>
"После подтверждения Конституционным судом Грузии факта нарушения Конституции парламент нового созыва на первых же заседаниях не менее чем ста голосами (всего в парламенте 150 мест - ред.) путем импичмента сместит с должности Саломе Зурабишвили", - сказал Папуашвили на брифинге.
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