https://sputnik-georgia.ru/20241007/prezident-i-oppozitsiya-khotyat-obyavit-gruziyu-bananovoy-respublikoy--papuashvili-290233138.html

Президент и оппозиция хотят объявить Грузию "банановой республикой" – Папуашвили

Президент и оппозиция хотят объявить Грузию "банановой республикой" – Папуашвили

Sputnik Грузия

Зурабишвили и лидеры оппозиционных партий выходят за конституционные рамки, заявил глава парламента 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T15:15+0400

2024-10-07T15:15+0400

2024-10-07T15:15+0400

парламентские выборы в грузии 2024

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и представители оппозиционных партий, которые подписали инициированную ею "Грузинскую хартию", хотят объявить страну "банановой республикой", в которой народ не способен избирать собственную власть, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили проводит политические консультации с подписавшими Хартию представителями оппозиции в президентском дворце о кандидатуре на пост премьер-министра и составе технического правительства. Согласно Хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы и провести их должно техническое правительство. После этого в Грузии необходимо провести досрочные выборы. В Грузии, как отметил глава законодательного органа, есть Конституция и правила о том, как действует государство, как избирается правительство и когда в стране проводятся выборы. "Этой Хартией они говорят, что грузинский народ не способен 26 октября избрать собственную власть... И поэтому должно быть какое-то техническое правительство и внеочередные выборы", – сказал он. Т. е. по оценке главы парламента, президент и представители оппозиционных партий выходят за конституционные рамки, так как этой Хартией утверждают, что у Грузии будут не избранные власти, а какое-то техническое правительство, где неполномочное лицо назовет кандидата в премьеры в обход Конституции. Как ранее отметила Зурабишвили, избиратели еще до выборов должны знать, кто возглавит правительство Грузии в случае победы оппозиции, и кого они увидят в кабинете министров. Все они должны быть профессионалами, подчеркнула президент. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она, по своей сути и духу, служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС. Основные пункты хартии: 1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности, закон "О прозрачности иностранного влияния". Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены. Будет объявлена амнистия. 2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов. Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия. 3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами. 4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах. Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Впервые парламентские выборы пройдут только по пропорциональной системе – 150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии. Избирательный барьер – 5%. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также впервые парламентские выборы пройдут с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , саломе зурабишвили , шалва папуашвили, высший совет юстиции, сгб, грузия, новости, политика, тбилиси