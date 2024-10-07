https://sputnik-georgia.ru/20241007/registratsiya-zhelayuschikh-golosovat-na-vyborakh-v-parlament-gruzii-za-rubezhom-zavershaetsya-290233418.html
Регистрация желающих голосовать на выборах в парламент Грузии за рубежом завершается
Регистрация желающих голосовать на выборах в парламент Грузии за рубежом завершается
Sputnik Грузия
За пределами Грузии грузинские граждане смогут голосовать в 42 странах на 60 избирательных участках 07.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-07T14:29+0400
2024-10-07T14:29+0400
2024-10-07T15:18+0400
политика
грузия
новости
абхазия
цхинвальский регион
агентство развития государственных сервисов
единое национальное движение
цик грузии
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289190838_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_602188fda64476645acb2056ed3067b2.jpg
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Находящиеся за рубежом граждане Грузии, которые ходят голосовать на парламентских выборах 26 октября, но не находятся на консульском учете и не имеют регистрации, должны до конца дня успеть зарегистрироваться в диппредставительстве или консульстве Грузии, или в специально созданной к предстоящим выборам участковой избирательной комиссии в стране пребывания.За пределами Грузии грузинские граждане смогут голосовать в 42 странах на 60 избирательных участках. В ЦИК пояснили, что, согласно апробированной в мире практике, избирательные участки открываются только в посольствах и консульствах в Грузии.В выборах смогут участвовать и те граждане Грузии, которые, согласно базе данных Агентства развития государственных сервисов, зарегистрированы на неподконтрольных властям страны территориях –Абхазии и Цхинвальского региона, либо место их регистрации не установлено. Инициатива принятия соответствующего постановления принадлежала крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которое к выборам переименовалось в "Единство – национальное движение", и вписало в свой партийный список членов одноименной коалиции.Это новшество должно поставить точку на всяческих спекуляциях по теме, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили. По его словам, инициированное представителем "Нацдвижения" постановление, а также заявления представителей других зарегистрированных ЦИК партий подтвердили, что ЦИК до сих пор действовал согласно закону, который запрещал участие в выборах вышеуказанных категорий граждан. Голосовать на выборах в парламент Грузии можно будет в десятках стран>>По данным ЦИК, к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Более того, участки открываются в таких странах, где их не было ни на одних предыдущих выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии.Избирательный участок может открыться только в том случае, если в конкретной стране на консульском учете находятся не менее 50 граждан Грузии. Максимальное количество избирателей на участок – 3 тысячи человек. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах, не открывая избирательные участки за рубежом. Президент обвинила во всем ЦИК и МИД Грузии и отметила, что с этим позже разберется суд.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
абхазия
цхинвальский регион
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289190838_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3432b43db6435e26badfcf953aa1d582.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион, агентство развития государственных сервисов, единое национальное движение, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион, агентство развития государственных сервисов, единое национальное движение, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Регистрация желающих голосовать на выборах в парламент Грузии за рубежом завершается
14:29 07.10.2024 (обновлено: 15:18 07.10.2024)
За пределами Грузии грузинские граждане смогут голосовать в 42 странах на 60 избирательных участках
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Находящиеся за рубежом граждане Грузии, которые ходят голосовать на парламентских выборах 26 октября, но не находятся на консульском учете и не имеют регистрации, должны до конца дня успеть зарегистрироваться в диппредставительстве или консульстве Грузии, или в специально созданной к предстоящим выборам участковой избирательной комиссии в стране пребывания.
За пределами Грузии грузинские граждане смогут голосовать в 42 странах на 60 избирательных участках. В ЦИК пояснили, что, согласно апробированной в мире практике, избирательные участки открываются только в посольствах и консульствах в Грузии.
В выборах смогут участвовать и те граждане Грузии, которые, согласно базе данных Агентства развития государственных сервисов, зарегистрированы на неподконтрольных властям страны территориях –Абхазии и Цхинвальского региона, либо место их регистрации не установлено.
Инициатива принятия соответствующего постановления принадлежала крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которое к выборам переименовалось в "Единство – национальное движение", и вписало в свой партийный список членов одноименной коалиции.
Это новшество должно поставить точку на всяческих спекуляциях по теме, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили.
По его словам, инициированное представителем "Нацдвижения" постановление, а также заявления представителей других зарегистрированных ЦИК партий подтвердили, что ЦИК до сих пор действовал согласно закону, который запрещал участие в выборах вышеуказанных категорий граждан.
По данным ЦИК, к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Более того, участки открываются в таких странах, где их не было ни на одних предыдущих выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии.
Избирательный участок может открыться только в том случае, если в конкретной стране на консульском учете находятся не менее 50 граждан Грузии. Максимальное количество избирателей на участок – 3 тысячи человек.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах, не открывая избирательные участки за рубежом. Президент обвинила во всем ЦИК и МИД Грузии и отметила, что с этим позже разберется суд.
Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.