https://sputnik-georgia.ru/20241007/v-gruzii-vyrastut-zarplaty-byudzhetnikov-290228088.html
В Грузии вырастут зарплаты бюджетников
В Грузии вырастут зарплаты бюджетников
Sputnik Грузия
Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе 07.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-07T14:14+0400
2024-10-07T14:14+0400
2024-10-07T14:14+0400
грузия
новости
экономика
общество
бюджет грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708415_0:34:3078:1765_1920x0_80_0_0_922ffdf60a024314b06c0b7ea1f79dfc.jpg
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. С 1 января 2025 года вырастут зарплаты лицам, получающим заработную плату из бюджета, говорится в первоначальном проекте государственного бюджета Грузии на 2025 год. В 2025 году рост зарплат чиновникам составит 10%, на столько же выростут зарплаты, приставов, педагогов, военных и полицейских. Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе. В Грузии в 2025 году вырастут пенсии >>С 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708415_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_59164ede48d19bcb654db0aeb40cd98e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, общество, бюджет грузии
грузия, новости, экономика, общество, бюджет грузии
В Грузии вырастут зарплаты бюджетников
Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. С 1 января 2025 года вырастут зарплаты лицам, получающим заработную плату из бюджета, говорится в первоначальном проекте государственного бюджета Грузии на 2025 год.
В 2025 году рост зарплат чиновникам составит 10%, на столько же выростут зарплаты, приставов, педагогов, военных и полицейских.
Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе.
С 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.