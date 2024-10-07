https://sputnik-georgia.ru/20241007/v-gruzii-vyrastut-zarplaty-byudzhetnikov-290228088.html

В Грузии вырастут зарплаты бюджетников

В Грузии вырастут зарплаты бюджетников

Sputnik Грузия

Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. С 1 января 2025 года вырастут зарплаты лицам, получающим заработную плату из бюджета, говорится в первоначальном проекте государственного бюджета Грузии на 2025 год. В 2025 году рост зарплат чиновникам составит 10%, на столько же выростут зарплаты, приставов, педагогов, военных и полицейских. Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе. В Грузии в 2025 году вырастут пенсии >>С 2026 года зарплаты будут увеличиваться на полную процентную разницу. При этом с этого периода средняя номинальная зарплата в государственном секторе не должна быть менее 80% и более 90% средней номинальной зарплаты в частном секторе. На сегодняшний день этот показатель составляет около 74%. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, общество, бюджет грузии