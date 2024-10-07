https://sputnik-georgia.ru/20241007/v-minobrazovaniya-podtverdili-evakuatsiyu-srazu-v-neskolkikh-shkolakh-tbilisi-290238562.html

В Минобразования подтвердили эвакуацию сразу в нескольких школах Тбилиси

В Минобразования подтвердили эвакуацию сразу в нескольких школах Тбилиси

Sputnik Грузия

Руководство школ действовало согласно соответствующему протоколу, отметили в ведомстве 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T19:19+0400

2024-10-07T19:19+0400

2024-10-07T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Жизни учеников и работников нескольких тбилисских школ, в которые поступили сообщения о заложенном взрывном устройстве, ничего не угрожает, сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>СМИ в понедельник распространили информацию об эвакуации учеников, педагогов и студентов из нескольких государственных и частных школ Тбилиси, а также одного университета. В школе бомба? Учеников в районе Ваке эвакуировали>>На месте работали правоохранители и представители соответствующих ведомств. По данным министерства, руководство школ действовало согласно соответствующему протоколу. По информации СМИ, речь идет о 41-й государственной школе на улице Палиашвили в Ваке, "Европейской школе", Свободном университете и Свободной школе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, грузия, новости, общество, тбилиси, бомба, школа