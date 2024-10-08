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Футболист сборной Грузии показал лучший результат среди игроков топ-лиг Европы

Футболист сборной Грузии показал лучший результат среди игроков топ-лиг Европы

Sputnik Грузия

Зурико Давиташвили стал первым грузинским игроком, оформившим хет-трик в чемпионате Франции 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T20:27+0400

2024-10-08T20:27+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии и французского "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили был признан лучшим игроком недели в топ-5 лиг Европы, такова оценка авторитетного аналитического портала WhoScored. "Сент-Этьен" 6 октября обыграл "Осер" со счетом 3:1 в последнем туре французской Лиги 1 благодаря впечатляющей игре Давиташвили. Все три гола забил 23-летний легионер и стал первым грузинским игроком, оформившим хет-трик в чемпионате Франции. Whoscored поставил Давиташвили высшую оценку 10 баллов по 10-балльной системе, что является большой редкостью. С таким показателем на прошлой неделе Давиташвили оказался единственным игроком топ-5 лиг, набравшим 10 очков. Полузащитник сборной Грузии по футболу оформил хет-трик за "Сент-Этьен">>За семь туров в Лиге 1 Давиташвили записал на свой счет три гола, две голевые передачи, два удачных дриблинга и четыре раза ударил по воротам. Отменная игра грузинского футболиста отразилась и на его рыночной стоимости. Согласно немецкому интернет-порталу Transfermarkt, стоимость Давиташвили увеличилась на 2 млн и достигла 5 млн евро. Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии 10 июля. Контракт с клубом рассчитан на четыре года. Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, европа, франция, зурико давиташвили, уефа