https://sputnik-georgia.ru/20241008/gruziya-na-strazhe-soblyudeniya-sanktsiy---poslednie-dannye-290250779.html

Грузия на страже соблюдения санкций – последние данные

Грузия на страже соблюдения санкций – последние данные

Sputnik Грузия

По данным Службы доходов, в таможенном управлении действуют 37 профилей риска, которые автоматически идентифицируют данные о санкциях и инициируют выявление... 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T15:15+0400

2024-10-08T15:15+0400

2024-10-08T15:37+0400

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антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии зафиксировала 347 фактов попытки обхода международных санкций в период с 1 января по 7 октября 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Ведомство отмечает, при всех попытках, зафиксированных с момента введения международных санкций, товар подлежал возврату, за исключением случаев, когда за попытку обойти санкции наступала уголовная ответственность и материалы дела были переданы в соответствующий следственный орган для дальнейших действий. "Служба доходов Министерства финансов в рамках процедур таможенного контроля, перемещения подсанкционных товаров по территории Грузии тесно сотрудничает и находится в постоянном контакте с компетентными органами США и Европейского Союза, с другими странами-партнерами и их постоянно информируют о применении санкций", – отмечает Служба доходов. Грузия полностью соблюдает международные санкции – Служба доходов Минфина >>По данным Службы доходов, в таможенном управлении действуют 37 профилей риска, которые автоматически идентифицируют данные о санкциях и инициируют выявление дополнительных факторов риска. В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, сша, украина, великобритания, служба доходов министерства финансов грузии, антироссийские санкции