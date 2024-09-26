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Грузия полностью соблюдает международные санкции – Служба доходов Минфина

Грузия полностью соблюдает международные санкции – Служба доходов Минфина

Sputnik Грузия

Журналист телекомпании Sky New заявил, что роскошные автомобили все же попадают в Россию 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T18:05+0400

2024-09-26T18:05+0400

2024-09-26T18:17+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузия полностью и твердо придерживается процедур исполнения международных антироссийских санкций, и нет никаких доказательств обратного, говорится в заявлении Службы доходов министерства финансов. Служба доходов прокомментировала репортаж британской телекомпании Sky News, вышедший в эфир 24 сентября 2024 года. Как отметило ведомство, сюжет с заголовком "Несмотря на санкции, введенные из-за продолжающейся войны на Украине, Sky News сообщает, что роскошные автомобили все же попадают в Россию" содержит расплывчатую, ничем не подтвержденную информацию, а факты, приводимые телекомпанией, нуждаются в дополнительных пояснениях. Ведомство заявило, что, несмотря на то, что автор репортажа однозначно не называет Грузию (и соответствующие ведомства) как страну, уклоняющуюся от санкций, "опубликованный материал, к сожалению, вновь был использован различными грузинскими СМИ как средство нападок на собственную страну и дискредитации таможенной администрации". Ведомство отметило, что в рамках своего визита в Грузию британский журналист не обратился в Службу доходов Министерства финансов для получения официальных объяснений по поводу исполнения международных санкций. Между тем, в репортаже не уточняется, на статистику какой именно страны ссылается автор, когда упоминает объем экспорта в 26 миллионов фунтов стерлингов, и неясно на какие официальные данные он опирается. Служба доходов пояснила, что из-за продолжающегося конфликта на Украине США, Великобритания, ЕС и другие страны, участвующие в процессе введения экономических санкций, приняли решение о введении ограничения на торговлю отдельными товарами с РФ и Беларусью, в том числе санкции коснулись и ввоза автомобилей из этих стран в РФ или Беларусь. Однако, по информации ведомства, запрет не распространяется на легковые автомобили, находящиеся в собственности физического лица, используемые для его личного пользования и не предназначенные для продажи. Кроме того, в отличие от других товаров, таких как высокотехнологичные или высокоприоритетные товары, ни одно из санкционных положений этих стран не запрещает транзит легковых автомобилей в третьи страны, в том числе транзит через территорию Российской Федерации. Кроме того, ведомство отметило, что Таможенный департамент Службы доходов совместно с ведомствами-партнерами осуществляет строгий контроль за транспортными средствами с транзитными номерами и подробно знакомится с представленной надлежащей документацией. "Можем со всей ответственностью заявить, что факта того, что подсанкционный легковой автомобиль из Великобритании был отправлен через Грузию в режиме транзита, экспорта или реэкспорта в направлении РФ, не существует", – сказано в заявлении. Кроме того, в заявлении сказано, что информация, приведенная в сюжете, будто бы большинство автомобилей не имеют регистрационных номеров, не соответствует действительности. Никто не сможет запугать Грузию санкциями – Каладзе >>"При пересечении таможенной границы физическое лицо предъявляет сотруднику таможни находящееся под его контролем транспортное средство с временным номерным знаком, который выдается вместе с временным удостоверением и действует только внутри страны", – заявило ведомство. Служба доходов в рамках процедур таможенного контроля, в связи с перемещением санкционных товаров по территории Грузии, тесно сотрудничает и находится в постоянном контакте с компетентными органами США и Европейского Союза, другими странами-партнерами, и их постоянно информируют о исполнении санкций. Премьер: санкции США направлены на разрушение отношений с Грузией>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. В 2023 году оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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