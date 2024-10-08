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Импичмент президента Грузии обязателен – депутат
Импичмент президента Грузии обязателен – депутат
Sputnik Грузия
Дело поступит в Конституционный суд Грузии в ближайшее время, еще до парламентских выборов 08.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-08T11:11+0400
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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили – это обязательная процедура, которая вызвана ее действиями, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили. Правящая партия "Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что в 2023 году суд уже признал эти действия неконституционными.По словам депутата, каждый должен знать не только сейчас, но и в будущем, что нарушение Конституции должно быть предметом соответствующей политической и правовой оценки.Конституционный суд в октябре 2023 года постановил, что Зурабишвили во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства, нарушив 52 статью Конституции. На прошлой неделе Зурабишвили вновь без одобрения правительства совершила визиты во Францию, Германию, Польшу и Бельгию. "Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента>>Во время разбирательства в 2023 году в Конституционном суде истцы настаивали на том, что Зурабишвили во время трех визитов в страны ЕС (31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года) нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительские полномочия во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, франция, германия, саломе зурабишвили , ираклий кадагишвили, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент
политика, грузия, новости, франция, германия, саломе зурабишвили , ираклий кадагишвили, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент
Импичмент президента Грузии обязателен – депутат
11:11 08.10.2024 (обновлено: 12:02 08.10.2024)
Дело поступит в Конституционный суд Грузии в ближайшее время, еще до парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили – это обязательная процедура, которая вызвана ее действиями, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили.
Правящая партия "Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что в 2023 году суд уже признал эти действия неконституционными.
"Импичмент необходим. Это обусловлено ее действиями", – заявил Кадагишвили.
По словам депутата, каждый должен знать не только сейчас, но и в будущем, что нарушение Конституции должно быть предметом соответствующей политической и правовой оценки.
"Потому что конституционный порядок – это как раз первое, что есть в стране, а затем вся остальная политическая мотивация", – сказал Кадагишвили.
Конституционный суд в октябре 2023 года постановил, что Зурабишвили во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства, нарушив 52 статью Конституции. На прошлой неделе Зурабишвили вновь без одобрения правительства совершила визиты во Францию, Германию, Польшу и Бельгию.
Во время разбирательства в 2023 году в Конституционном суде истцы настаивали на том, что Зурабишвили во время трех визитов в страны ЕС (31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года) нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительские полномочия во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.