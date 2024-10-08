https://sputnik-georgia.ru/20241008/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-290244498.html

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Sputnik Грузия

Повышение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 5,8% 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T11:58+0400

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2024-10-08T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за август 2024 года вырос на 1,1% по сравнению с июлем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, повышение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат рабочих на 5,8%.В августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года индекс стоимости строительства вырос на 7,9%, что было вызвано ростом зарплаты на 29,7%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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экономика, грузия, новости, строительство, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика