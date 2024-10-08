https://sputnik-georgia.ru/20241008/v-chem-glavnaya-tsel-impichmenta-prezidenta-gruzii-290247920.html
В чем главная цель импичмента президента Грузии?
В чем главная цель импичмента президента Грузии?
Sputnik Грузия
Зарубежные визиты президента Грузии без одобрения правительств вновь стали поводом для запуска процедуры импичмента 08.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-08T13:07+0400
2024-10-08T13:07+0400
2024-10-08T13:07+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
импичмент
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Главная цель повторного запуска процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили – показать международному сообществу, что в стране существует Конституция и механизмы ее защиты, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский.Правящая партия вновь запустит процедуру импичмента Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что суд признал эти действия неконституционными, заявил 7 октября глава парламента Шалва Папуашвили.Самое главное, по словам Вольского, то, что задумка Зурабишвили заключается не только в нарушении Конституции.Действия главы грузинского государства принимают карикатурную форму, считает в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Бека Одишария."Президент Грузии находится вне Конституции, и я думаю и вне зоны обслуживания – ее действия уже принимают карикатурную форму… Грузинский народ сыт по горло этим предательским отношением к своей стране, и за это 26 октября они получат политическую пощечину", – заявила Одишария.Импичмент президента Грузии обязателен - депутат>>В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции.Парламентское большинство подготовит новое конституционное представление, которое поступит в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов, заявил ранее Папуашвили. По его словам, вопрос будет вынесен на голосование уже нового парламента, который будет избран 26 октября.В прошлый раз довести процедуру импичмента до конца не удалось из-за того, что инициаторам (парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и "Силой народа") не хватало голосов в парламенте. У них было 84 мандата.Зурабишвили после завершения процедуры импичмента осуществила без одобрения правительства Грузии несколько зарубежных визитов, в том числе на прошлой неделе - во Францию, Германию, Польшу и Бельгию.Во время разбирательства в 2023 году в Конституционном суде истцы настаивали на том, что Зурабишвили во время трех визитов в страны ЕС (31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года) нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительские полномочия во внешних отношениях только с разрешения правительства.Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
В чем главная цель импичмента президента Грузии?
Зарубежные визиты президента Грузии без одобрения правительств вновь стали поводом для запуска процедуры импичмента
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Главная цель повторного запуска процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили – показать международному сообществу, что в стране существует Конституция и механизмы ее защиты, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский.
Правящая партия вновь запустит процедуру импичмента Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что суд признал эти действия неконституционными, заявил 7 октября глава парламента Шалва Папуашвили.
"Мы должны еще раз показать международному сообществу, что в Грузии существует Конституция и механизмы ее защиты, и мы должны показать народу, что человек, который их предает, заслуживает импичмента", – заявил Вольский.
Самое главное, по словам Вольского, то, что задумка Зурабишвили заключается не только в нарушении Конституции.
"Эта идея заключается в том, чтобы представить ситуацию так, как будто здесь нет контроля и закон не работает", – отметил Вольский.
Действия главы грузинского государства принимают карикатурную форму, считает в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Бека Одишария.
"Президент Грузии находится вне Конституции, и я думаю и вне зоны обслуживания – ее действия уже принимают карикатурную форму… Грузинский народ сыт по горло этим предательским отношением к своей стране, и за это 26 октября они получат политическую пощечину", – заявила Одишария.
В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции.
Парламентское большинство подготовит новое конституционное представление, которое поступит в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов, заявил ранее Папуашвили. По его словам, вопрос будет вынесен на голосование уже нового парламента, который будет избран 26 октября.
В прошлый раз довести процедуру импичмента до конца не удалось из-за того, что инициаторам (парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и "Силой народа") не хватало голосов в парламенте. У них было 84 мандата.
Зурабишвили после завершения процедуры импичмента осуществила без одобрения правительства Грузии несколько зарубежных визитов, в том числе на прошлой неделе - во Францию, Германию, Польшу и Бельгию.
Во время разбирательства в 2023 году в Конституционном суде истцы настаивали на том, что Зурабишвили во время трех визитов в страны ЕС (31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года) нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительские полномочия во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.