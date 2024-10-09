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Придерживайтесь нейтралитета! Предвыборное напутствие членам комиссий от главы ЦИК Грузии
Придерживайтесь нейтралитета! Предвыборное напутствие членам комиссий от главы ЦИК Грузии
Sputnik Грузия
Подписывая Кодекс этики, члены комиссий согласились соблюдать закон, политический нейтралитет и осуществлять свою деятельность непредвзято, напомнил... 09.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-09T21:04+0400
2024-10-09T21:04+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили призвал членов окружных и участковых избирательных комиссий соблюдать нейтралитет в отношении политических партий и руководствоваться Избирательным кодексом Грузии и Кодексом этики. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Для голосования внутри страны откроется 3 031 участок. Всего заниматься проведением выборов будут около 52 тысяч членов избирательных комиссий, из которых 26 тысяч отобрала избирательная администрация, а остальных назначили партии. Глава ЦИК порекомендовал членам комиссий максимально отделять свою профессиональную деятельность от политических процессов, а при работе — соблюдать грузинское законодательство. "Хочу призвать соблюдать как Избирательный кодекс, так и принципы, прописанные в Кодексе этики, которые подписали мы – ЦИК, окружные и участковые избирательные комиссии", - сказал Каландаришвили. По его словам, подписывая Кодекс этики, члены комиссий согласились соблюдать закон, политический нейтралитет и осуществлять свою деятельность независимо, непредвзято, объективно и прозрачно. Каландаришвили также привел окончательные данные по избирательным комиссиям.По его информации, в 3 031 избирательном участке назначены 51 256 руководящих лиц/членов комиссий. Из них избраны избирательной администрацией 26 044 человека – председатели комиссий, 3 029 заместителей председателя, 3 028 – секретарей комиссии и 16 956 членов. Кроме этого, еще 25 212 членов комиссий назначены партиями. Из них: Вместе с тем в рамках полномочий окружные избирательные комиссии выбирают по 2 члена спецгруппы, которые будут носить переносную избирательную урну на тех избирательных участках, в которых больше одной переносной урны. С этой целью выбраны 1 245 членов спецгрупп. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Голосование по новому типу пройдет на 2 263 избирательных участках, а на остальных 768 – оно будет проходить традиционным способом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выборы, политика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии
выборы, политика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии
Придерживайтесь нейтралитета! Предвыборное напутствие членам комиссий от главы ЦИК Грузии
Подписывая Кодекс этики, члены комиссий согласились соблюдать закон, политический нейтралитет и осуществлять свою деятельность непредвзято, напомнил Каландаришвили
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили призвал членов окружных и участковых избирательных комиссий соблюдать нейтралитет в отношении политических партий и руководствоваться Избирательным кодексом Грузии и Кодексом этики.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Для голосования внутри страны откроется 3 031 участок. Всего заниматься проведением выборов будут около 52 тысяч членов избирательных комиссий, из которых 26 тысяч отобрала избирательная администрация, а остальных назначили партии.
"Хочу обратиться с рекомендацией к окружным и участковым избирательным комиссиям воздержаться от таких действий, которые могут быть рассмотрены, как действия в поддержку или против какого-либо избирательного субъекта, в том числе от использования личных страниц в соцсетях для политических призывов и агитации, участия в предвыборных встречах партии/кандидата", - сказал Каландаришвили.
Глава ЦИК порекомендовал членам комиссий максимально отделять свою профессиональную деятельность от политических процессов, а при работе — соблюдать грузинское законодательство.
"Хочу призвать соблюдать как Избирательный кодекс, так и принципы, прописанные в Кодексе этики, которые подписали мы – ЦИК, окружные и участковые избирательные комиссии", - сказал Каландаришвили.
По его словам, подписывая Кодекс этики, члены комиссий согласились соблюдать закон, политический нейтралитет и осуществлять свою деятельность независимо, непредвзято, объективно и прозрачно.
Каландаришвили также привел окончательные данные по избирательным комиссиям.
По его информации, в 3 031 избирательном участке назначены 51 256 руководящих лиц/членов комиссий. Из них избраны избирательной администрацией 26 044 человека – председатели комиссий, 3 029 заместителей председателя, 3 028 – секретарей комиссии и 16 956 членов.
Кроме этого, еще 25 212 членов комиссий назначены партиями. Из них:
3 030 назначила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия",
3 024 – "Единство – национальное движение"
2 952 – "Европейская Грузия – движение за свободу"
3 002 – "Да Европе – Стратегия Агмашенебели"
3 013 – "Алеко Элисашвили – Граждане"
1 295 – "Новый политический центр" ("Гирчи")
3 015 – "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы"
2 997 – "Европейские социалисты"
2 884 – "Европейские демократы Грузии".
Вместе с тем в рамках полномочий окружные избирательные комиссии выбирают по 2 члена спецгруппы, которые будут носить переносную избирательную урну на тех избирательных участках, в которых больше одной переносной урны. С этой целью выбраны 1 245 членов спецгрупп.
Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Голосование по новому типу пройдет на 2 263 избирательных участках, а на остальных 768 – оно будет проходить традиционным способом.