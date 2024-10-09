https://sputnik-georgia.ru/20241009/redkaya-rukopis-gruzinskogo-monakha-x-veka-dostavlena-v-tbilisi-290265921.html

Редкая рукопись грузинского монаха X века доставлена в Тбилиси

Редкая рукопись грузинского монаха X века доставлена в Тбилиси

Sputnik Грузия

Эту рукопись X века называют одним из важнейших фрагментов христианской Палестины 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T11:28+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Рукопись грузинского монаха, богослова и каллиграфа Иоанна-Зосима 979 года, которую доставили в Тбилисский международный аэропорт в среду утром, отвезут в Патриархию Грузии, а затем разместят в золотом фонде Государственном музее Грузии им. Симона Джанашия, сообщила телекомпания "Рустави 2". Почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили в июне 2024 года приобрел для Грузии рукопись грузинского монаха, богослова и каллиграфа Иоанна-Зосима 979 года на аукционе Christieʼs в Лондоне за 1 миллион фунтов стерлингов. На территории Грузии до сегодняшнего дня не было ни одной сохранившейся рукописи Иоанна-Зосима. Илия II поблагодарил Иванишвили за приобретение рукописи X века>>Западно-арамейский диалект, на котором написана рукопись, использовался христианской общиной в Палестине и Трансиордании в V-XIII веках. Сохранилось лишь несколько надписей, палимпсестов (рукопись на пергаменте или папирусе поверх смытого или соскобленного текста – прим. ред.) и рукописей. Основной текст, который датирован V-VII веками, переписал грузинским текстом каллиграф, писатель, переводчик и монах-переплетчик Иоанн-Зосим (умер в 987 году). Палимпсест был сделан в монастыре Святой Екатерины на Синае. В 2015 году Иванишвили подарил Государственному музею искусств Грузии картину выдающегося художника Нико Пиросмани "Арсенальная гора ночью", приобретенную им на аукционе Christie's за 1,46 миллиона долларов. А в 2016 году также преподнес в дар музею картину Пиросмани "Косуля у ручья", которую миллиардер приобрел на аукционе Sotheby's за 629 тысяч фунтов стерлингов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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