https://sputnik-georgia.ru/20241009/reyting-gruzinskoy-mechty-rastet-k-vyboram---deputat-o-rezultatakh-oprosa-gorbi-290266380.html
Рейтинг "Грузинской мечты" растет к выборам – депутат о результатах опроса GORBI
Рейтинг "Грузинской мечты" растет к выборам – депутат о результатах опроса GORBI
Sputnik Грузия
Согласно опросу, в парламент Грузии могут пройти только два оппозиционных объединения 09.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-09T12:29+0400
2024-10-09T12:29+0400
2024-10-09T12:42+0400
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георгий гахария
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 9 окт —Sputnik. Рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" растет с приближением парламентских выборов 26 октября, что отражено в последнем исследовании общественного мнения, заявил заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Согласно результатам опроса Международного центра изучения общественного мнения GORBI, проведенного по заказу телекомпании "Имеди", если бы парламентские выборы состоялись на этой неделе, "Грузинская мечта" получила бы 59,5% голосов. Результаты опроса были опубликованы вечером 8 октября. "Мы неоднократно озвучивали, что наш рейтинг находится в пределах 60%, и по мере приближения к 26 октября этот рейтинг более растущий. Мы уверены, что наш результат будет более высоким, учитывая, что мы проводим прагматичную политику, что, безусловно, видит наше население", – заявил Мачавариани. "Имеди" опубликовал рейтинги партий в преддверии выборов в парламент Грузии>>По его словам, "Грузинская мечта" является гарантом мира, достоинства и благополучия Грузии. На вопрос, если бы парламентские выборы проводились на этой неделе, за кого бы вы проголосовали, 59,5% опрошенных ответили, что поддержали бы "Грузинскую мечту". Во время предыдущего опроса (24 июля – 4 августа) так же ответили 59,3% респондентов. Коалицию из трех партий "Единство – Национальное движение" поддержали 13,6% опрошенных. Таким образом, рейтинг партии за полтора месяца остался практически на том же уровне – 13,1%. "Единство – Национальное движение" – это объединение крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" с созданными ее бывшими членами партиями – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Почти вдвое выросла поддержка объединения "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" – с 5,5% до 10,3%. Здесь объединены три созданные бывшими членами "Нацдвижения" партии – "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа". Рейтинг остальных коалиций и партий, согласно исследованию GORBI, ниже 5%, которые необходимы для прохождения в парламент. Поддержка коалиции "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы" за полтора месяца снизилась с 5,8 до 4,5%. В это объединение входят партии "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Снизилась поддержка и партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" – с 4,8 до 3,8%. Поддержка парламентской партии "Гирчи" составила 2,7% (предыдущий рейтинг – 2,1%), а коалиции консервативных сил "Альянс патриотов Грузии" – 2,5% (предыдущий рейтинг – 3%), согласно результатам исследования GORBI.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Рейтинг "Грузинской мечты" растет к выборам – депутат о результатах опроса GORBI
12:29 09.10.2024 (обновлено: 12:42 09.10.2024)
Согласно опросу, в парламент Грузии могут пройти только два оппозиционных объединения
ТБИЛИСИ, 9 окт —Sputnik. Рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" растет с приближением парламентских выборов 26 октября, что отражено в последнем исследовании общественного мнения, заявил заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.
Согласно результатам опроса Международного центра изучения общественного мнения GORBI, проведенного по заказу телекомпании "Имеди", если бы парламентские выборы состоялись на этой неделе, "Грузинская мечта" получила бы 59,5% голосов. Результаты опроса были опубликованы вечером 8 октября.
"Мы неоднократно озвучивали, что наш рейтинг находится в пределах 60%, и по мере приближения к 26 октября этот рейтинг более растущий. Мы уверены, что наш результат будет более высоким, учитывая, что мы проводим прагматичную политику, что, безусловно, видит наше население", – заявил Мачавариани.
По его словам, "Грузинская мечта" является гарантом мира, достоинства и благополучия Грузии.
На вопрос, если бы парламентские выборы проводились на этой неделе, за кого бы вы проголосовали, 59,5% опрошенных ответили, что поддержали бы "Грузинскую мечту". Во время предыдущего опроса (24 июля – 4 августа) так же ответили 59,3% респондентов.
Коалицию из трех партий "Единство – Национальное движение" поддержали 13,6% опрошенных. Таким образом, рейтинг партии за полтора месяца остался практически на том же уровне – 13,1%.
"Единство – Национальное движение" – это объединение крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" с созданными ее бывшими членами партиями – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".
Почти вдвое выросла поддержка объединения "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" – с 5,5% до 10,3%. Здесь объединены три созданные бывшими членами "Нацдвижения" партии – "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа".
Рейтинг остальных коалиций и партий, согласно исследованию GORBI, ниже 5%, которые необходимы для прохождения в парламент.
Поддержка коалиции "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы" за полтора месяца снизилась с 5,8 до 4,5%.
В это объединение входят партии "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".
Снизилась поддержка и партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" – с 4,8 до 3,8%.
Поддержка парламентской партии "Гирчи" составила 2,7% (предыдущий рейтинг – 2,1%), а коалиции консервативных сил "Альянс патриотов Грузии" – 2,5% (предыдущий рейтинг – 3%), согласно результатам исследования GORBI.