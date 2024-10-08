https://sputnik-georgia.ru/20241008/imedi-opublikoval-reytingi-partiy-v-preddverii-vyborov-v-parlament-gruzii-290255994.html

"Имеди" опубликовал рейтинги партий в преддверии выборов в парламент Грузии

"Имеди" опубликовал рейтинги партий в преддверии выборов в парламент Грузии

Sputnik Грузия

Согласно опросу, в парламент Грузии могут пройти только два оппозиционных объединения 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T21:16+0400

2024-10-08T21:16+0400

2024-10-08T21:31+0400

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"сила народа"

единое национальное движение

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Рейтинг правящей партии "Грузинская мечта –демократическая Грузия", согласно опросу международного центра исследования общественного мнения GORBI, не изменился за полтора месяца и находится в пределах 60%.Исследование общественного мнения было проведено в преддверии парламентских выборов в Грузии по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди". Выборы назначены на 26 октября.На вопрос, если бы парламентские выборы проводились на этой неделе, за кого бы вы проголосовали, 59,5% опрошенных ответили, что поддержали бы "Грузинскую мечту". Во время предыдущего опроса (24 июля – 4 августа) так же ответили 59,3% респондентов. В партийный список "Грузинской мечты" вошли депутаты от партии "Сила народа". Эти две партии на сегодняшний день представляют парламентское большинство. Коалицию из трех партий "Единство – Национальное движение" поддержали 13,6% опрошенных. Таким образом рейтинг партии за полтора месяца остался практически на том же уровне – 13,1%."Единство – Национальное движение" – это объединение крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" с созданными ее бывшими членами партиями – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Почти вдвое выросла поддержка объединения "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" – с 5,5% до 10,3%. Здесь объединены три созданные бывшими членами "Нацдвижения" партии – "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа".ЕС лишит Грузию 121 млн евро – реакция представителя "Грузинской мечты">>Рейтинг остальных коалиций и партий, согласно исследованию GORBI, ниже 5%, которые необходимы для прохождения в парламент. Поддержка коалиции "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы" за полтора месяца снизилась с 5,8% до 4,5%. В это объединение входят партии "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Снизилась поддержка и партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" – с 4,8% до 3,8%.Поддержка парламентской партии "Гирчи" составила 2,7% (предыдущий рейтинг – 2,1%), а коалиции консервативных сил "Альянс патриотов Грузии" – 2,5% (предыдущий рейтинг – 3%), согласно результатам исследования GORBI.Опрос общественного мнения прошел в масштабах страны путем прямого интервьюирования в период 18-30 сентября. Опрошены были 1,7 тысячи респондентов. Погрешность составляет +/-3%.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, георгий гахария, "сила народа", единое национальное движение, лело для грузии