https://sputnik-georgia.ru/20241009/rezolyutsiya-evroparlamenta-i-grosha-lomanogo-ne-stoit---kaladze-290296584.html

Резолюция Европарламента и гроша ломаного не стоит – Каладзе

Резолюция Европарламента и гроша ломаного не стоит – Каладзе

Sputnik Грузия

В резолюции, помимо прочего, говорится о необходимости введения Грузией санкций против России и освобождения экс-президента Михаила Саакашвили 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T20:18+0400

2024-10-09T20:18+0400

2024-10-09T20:34+0400

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бидзина иванишвили

европарламент

грузинская мечта - демократическая грузия

украина

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Резолюция Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии" не имеет ничего общего с демократией и европейскими ценностями, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. В резолюции говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Там же – призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц.Касательно призыва о введении санкций против России, Каладзе сказал, что нынешние власти Грузии и предыдущие поколения боролись за то, чтобы страна была свободной и суверенной, а не за то, чтобы ей давали подобные указания."Мы знаем, что такое война, сколько бед она приносит. Мы знаем, к чему могут привести санкции. Если бы мы были слабой властью, испугались бы некоторых и присоединились к санкциям, пострадал бы крестьянин, который трудится", - заявил Каладзе. Он подчеркнул, что от введения антироссийский санкций пострадала бы экономика Грузии. Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии>>"Возможно, это и было целью (тех, кто призывал Грузию ввести санкции – ред.)", - добавил он. По его словам, до сих пор призывы о введении санкций против России озвучивали вторые-третьи лица, а теперь это вошло в резолюцию. Европарламент в среду принял уже пятую после начала конфликта на Украине жесткую резолюцию по Грузии. Ее поддержали 495 из 720 депутатов ЕП. Против голосовали 73 европарламентария. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, а также оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, украина