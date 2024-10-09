https://sputnik-georgia.ru/20241009/evroparlament-prinyal-ocherednuyu-kriticheskuyu-rezolyutsiyu-po-gruzii--290290185.html

Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии

Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии

Sputnik Грузия

Европарламент ожидает, что "Грузинская мечта" проявит уважение к воле грузинского народа на предстоящих выборах и обеспечит мирную передачу власти 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T16:31+0400

2024-10-09T16:31+0400

2024-10-09T16:36+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Европарламент 495 голосами за и 73 голосами против принял резолюцию "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии", которая, как уже заявили в правящей партии страны "Грузинская мечта", не представляет никакой ценности.В резолюции говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*.Там же призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц.При этом Европарламент ожидает, что "Грузинская мечта" проявит уважение к воле и свободному выбору грузинского народа на предстоящих 26 октября парламентских выборах и "обеспечит мирную передачу власти", говорится в резолюции. Согласно резолюции, Европарламент "сожалеет о растущем культе Сталина и связанном с этим усилении советской ностальгии в Грузии". Это, как говорится в резолюции, поддерживают власти Грузии, что подчеркивает его более тесную связь с Россией.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, европарламент, парламентские выборы в грузии 2024