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Скандал с учителем танцев в Батуми: прокуратура обнародовала детали громкого дела
Скандал с учителем танцев в Батуми: прокуратура обнародовала детали громкого дела
Sputnik Грузия
Юноша получил телесные повреждения легкой степени тяжести, отмечают в ведомстве 09.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-09T20:02+0400
2024-10-09T20:02+0400
2024-10-09T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии, которая предъявила обвинение учителю танцев в насилии над несовершеннолетним учеником в городе Батуми, распространила детали резонансного дела. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В интернете появилось видео, как учитель танцев Мераб Долидзе из батумского Дворца учащейся молодежи бьет ученика по голове. Насилие над подростком, которое было зафиксировано камерой видеонаблюдения, повторялось во время урока неоднократно. На кадрах видно, как за мальчика пытается заступиться сначала другой ученик, а после – и супруга педагога.Согласно расследованию МВД, 10 сентября 2024 года во Дворце учащейся молодежи в Батуми учитель танцев совершил физическое насилие в отношении несовершеннолетнего ученика, в результате чего юноша получил телесные повреждения легкой степени тяжести. Учитель танцев избил подростка в Батуми: на время следствия педагог останется на свободе>>Прокуратура предъявила учителю танцев обвинение по статье "Насилие, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, лица находящегося в беспомощном состоянии, лица с ОВЗ или женщины, находящейся в в состоянии беременности". Преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет. В связи с произошедшим педагог уже уволен. Расследование уголовного дела продолжается.Батумский городской суд в качестве меры пресечения избрал выплату залога в размере 2 тысяч лари (около 750 долларов США). Рассмотрение уголовного дела по существу начнется в Батумском городском суде в сроки, определенные законом. Что касается самого педагога, то Мераб Долидзе свою вину не признает и ждет решения суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, дворец учащейся молодежи, батумский городской суд, батуми, новости, грузия
происшествия, дворец учащейся молодежи, батумский городской суд, батуми, новости, грузия
Скандал с учителем танцев в Батуми: прокуратура обнародовала детали громкого дела
Юноша получил телесные повреждения легкой степени тяжести, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии, которая предъявила обвинение учителю танцев в насилии над несовершеннолетним учеником в городе Батуми, распространила детали резонансного дела.
В интернете появилось видео, как учитель танцев Мераб Долидзе из батумского Дворца учащейся молодежи бьет ученика по голове. Насилие над подростком, которое было зафиксировано камерой видеонаблюдения, повторялось во время урока неоднократно. На кадрах видно, как за мальчика пытается заступиться сначала другой ученик, а после – и супруга педагога.
Согласно расследованию МВД, 10 сентября 2024 года во Дворце учащейся молодежи в Батуми учитель танцев совершил физическое насилие в отношении несовершеннолетнего ученика, в результате чего юноша получил телесные повреждения легкой степени тяжести.
Прокуратура предъявила
учителю танцев обвинение по статье "Насилие, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, лица находящегося в беспомощном состоянии, лица с ОВЗ или женщины, находящейся в в состоянии беременности".
Преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет. В связи с произошедшим педагог уже уволен. Расследование уголовного дела продолжается.
Батумский городской суд в качестве меры пресечения избрал выплату залога в размере 2 тысяч лари (около 750 долларов США). Рассмотрение уголовного дела по существу начнется в Батумском городском суде в сроки, определенные законом.
Что касается самого педагога, то Мераб Долидзе свою вину не признает и ждет решения суда.