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Экономика Грузии продолжит интенсивно расти – прогноз Moody's
Экономика Грузии продолжит интенсивно расти – прогноз Moody's
Sputnik Грузия
Стабильная операционная среда способствовала прибыльности и качеству активов банковского сектора Грузии, заявил эксперт 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T21:31+0400
2024-10-10T21:31+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Мoody's) прогнозирует рост экономики Грузии усиленными темпами, что поможет операционной среде банков, заявил старший аналитик Moody's Алексис Филиппидес на конференции по ипотечным облигациям, организованной Нацбанком. По его словам, стабильная операционная среда способствовала прибыльности и качеству активов банковского сектора Грузии. По его словам, разумеется, существуют определенные риски, в том числе геополитические, однако, если эти риски не возникнут, грузинские банки сохранят свою стойкость, которой они отличались в предыдущие годы. Также, по словам аналитика, одним из главных положительных аспектов для банковского сектора Грузии является то, что Национальный банк страны является очень проактивным и вовлеченным регулятором. Объем экономики Грузии вырастет почти на 45% за четыре года – премьер >>"Нацбанк реализовал ряд мер для улучшения ларизации в секторе и снижения рисков", – сказал Филиппидес. В последние годы ВВП Грузии стремительно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, moody's investors service
экономика, грузия, новости, moody's investors service
Экономика Грузии продолжит интенсивно расти – прогноз Moody's
21:31 10.10.2024 (обновлено: 22:17 10.10.2024)
Стабильная операционная среда способствовала прибыльности и качеству активов банковского сектора Грузии, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Мoody's) прогнозирует рост экономики Грузии усиленными темпами, что поможет операционной среде банков, заявил старший аналитик Moody's Алексис Филиппидес на конференции по ипотечным облигациям, организованной Нацбанком.
По его словам, стабильная операционная среда способствовала прибыльности и качеству активов банковского сектора Грузии.
"В последние годы мы стали свидетелями достаточно позитивных изменений с точки зрения качества активов и прибыльности в банковском секторе Грузии, чему способствовала достаточно благоприятная операционная среда", – сказал Филиппидес.
По его словам, разумеется, существуют определенные риски, в том числе геополитические, однако, если эти риски не возникнут, грузинские банки сохранят свою стойкость, которой они отличались в предыдущие годы.
Также, по словам аналитика, одним из главных положительных аспектов для банковского сектора Грузии является то, что Национальный банк страны является очень проактивным и вовлеченным регулятором.
"Нацбанк реализовал ряд мер для улучшения ларизации в секторе и снижения рисков", – сказал Филиппидес.
В последние годы ВВП Грузии стремительно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%.