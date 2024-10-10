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Еще один шаг к сближению – Пипия о расширении РФ безвизового режима для граждан Грузии
Еще один шаг к сближению – Пипия о расширении РФ безвизового режима для граждан Грузии
Sputnik Грузия
Грузинская партия "Солидарность во имя мира" 15 июня 2024 года обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T19:10+0400
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россия отменила визы для граждан грузии
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Решение президента России Владимира Путина о расширении условий безвизового режима на всех граждан Грузии, является еще одним шагом со стороны России к сближению с Грузией, заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в беседе со Sputnik Грузия. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз. Согласно новому указу президента РФ, опубликованному 10 октября 2024 года, исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет. В частности, без визы в РФ граждане Грузии теперь смогут въезжать и "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в Российской Федерации, в том числе в целях получения образования". Как пояснил Пипия, грузинская партия просила квоту хотя бы на пять тысяч человек для легального трудоустройства в РФ. "Российская сторона пошла еще дальше, нет никакой квоты, она просто позволяет трудоустроиться любому гражданину Грузии, в любом количестве. И если гражданин Грузии поедет в Россию и трудоустроится, он сможет находиться в России столько, сколько захочет. И также в целях учебы", – отметил политик. Грузинская партия "Солидарность во имя мира" 15 июня 2024 года обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима. Пипия считает решение важным, так как это станет отдушиной для граждан Грузии, которые несколько десятков лет работают в России нелегально, из-за чего им приходится соглашаться даже на самую тяжелую и низкооплачиваемую работу. Кроме того, по его словам, в России много рабочих мест, в стране идут масштабные строительные работы, поэтому рабочие руки нужны. Несмотря на отсутствие дипломатических связей, Грузия и Россия все эти годы успешно развивают торговые отношения, и сегодня РФ находится на втором месте в списке главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году страны наторговали на $2,4 млрд. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии >> Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, политика, владимир путин, россия отменила визы для граждан грузии
россия, грузия, новости, политика, владимир путин, россия отменила визы для граждан грузии
Еще один шаг к сближению – Пипия о расширении РФ безвизового режима для граждан Грузии
19:10 10.10.2024 (обновлено: 19:30 10.10.2024)
Грузинская партия "Солидарность во имя мира" 15 июня 2024 года обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Решение президента России Владимира Путина о расширении условий безвизового режима на всех граждан Грузии, является еще одним шагом со стороны России к сближению с Грузией, заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в беседе со Sputnik Грузия.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз.
Согласно новому указу президента РФ, опубликованному 10 октября 2024 года, исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет. В частности, без визы в РФ граждане Грузии теперь смогут въезжать и "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в Российской Федерации, в том числе в целях получения образования".
"Россия сделала еще один шаг для сближения с Грузией. Это решение превзошло все наши ожидания. Наша партия "Солидарность во имя мира" просила полную отмену виз для граждан Грузии, квоту для легального трудоустройства, а также амнистию депортированных из России грузин, две наши просьбы выполнены", – заявил Пипия.
Как пояснил Пипия, грузинская партия просила квоту хотя бы на пять тысяч человек для легального трудоустройства в РФ.
"Российская сторона пошла еще дальше, нет никакой квоты, она просто позволяет трудоустроиться любому гражданину Грузии, в любом количестве. И если гражданин Грузии поедет в Россию и трудоустроится, он сможет находиться в России столько, сколько захочет. И также в целях учебы", – отметил политик.
Грузинская партия "Солидарность во имя мира" 15 июня 2024 года обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима.
Пипия считает решение важным, так как это станет отдушиной для граждан Грузии, которые несколько десятков лет работают в России нелегально, из-за чего им приходится соглашаться даже на самую тяжелую и низкооплачиваемую работу.
"Теперь для грузин, которые находятся в России на нелегальном положении, открывается новая глава. Теперь эти люди могут спокойно выехать из России, не боясь, что не смогут вернуться обратно", – отметил Пипия.
Кроме того, по его словам, в России много рабочих мест, в стране идут масштабные строительные работы, поэтому рабочие руки нужны.
Несмотря на отсутствие дипломатических связей, Грузия и Россия все эти годы успешно развивают торговые отношения, и сегодня РФ находится на втором месте в списке главных торговых партнеров Грузии.
В 2023 году страны наторговали на $2,4 млрд. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.
Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.