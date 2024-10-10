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Кварацхелия признан лучшим игроком месяца в серии А
Кварацхелия признан лучшим игроком месяца в серии А
Sputnik Грузия
Кварацхелия в четвертый раз стал лучшим игроком месяца, и по этому показателю он сравнялся с Пауло Дибала 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком сентября в серии А. Награда Кварацхелия будет вручена перед матчем между "Наполи" и "Лечче", который состоится в субботу, 26 октября, на "Стадио Диего Марадона" в Неаполе. В опросе, который проводился среди болельщиков, Кварацхелия обошел таких игроков, как Бремер ("Ювентус"), Кастро ("Болонья"), Кутроне ("Комо"), Димарко ("Интер") и Пулишич ("Милан"). Сыграет ли Кварацхелия в матче Лиги наций УЕФА против Украины? >>Шесть номинантов на звание лучшего футболиста месяца были выбраны с помощью анализа аналитической платформы Stats Perform. Система учитывает не только статистические и технические данные, но и позиционные. Это позволяет проанализировать такие важные аспекты, как движение без мяча, выбор игры, а также вклад в техническую и физическую работоспособность команды, что позволяет дать объективную и качественную оценку игры. Кварацхелия в четвертый раз стал лучшим игроком месяца, и по этому показателю он сравнялся с Пауло Дибала, который также четыре раза выигрывал эту награду. В сентябре Кварацхелия забил два гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, диего марадона, клуб "наполи", италия, футбол
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, диего марадона, клуб "наполи", италия, футбол
Кварацхелия признан лучшим игроком месяца в серии А
Кварацхелия в четвертый раз стал лучшим игроком месяца, и по этому показателю он сравнялся с Пауло Дибала
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком сентября в серии А.
Награда Кварацхелия будет вручена перед матчем между "Наполи" и "Лечче", который состоится в субботу, 26 октября, на "Стадио Диего Марадона" в Неаполе.
В опросе, который проводился среди болельщиков, Кварацхелия обошел таких игроков, как Бремер ("Ювентус"), Кастро ("Болонья"), Кутроне ("Комо"), Димарко ("Интер") и Пулишич ("Милан").
Шесть номинантов на звание лучшего футболиста месяца были выбраны с помощью анализа аналитической платформы Stats Perform.
Система учитывает не только статистические и технические данные, но и позиционные. Это позволяет проанализировать такие важные аспекты, как движение без мяча, выбор игры, а также вклад в техническую и физическую работоспособность команды, что позволяет дать объективную и качественную оценку игры.
"Кварацхелия – символ "Наполи" и всей нашей лиги. Это выдающийся игрок, который своей качественной игрой всегда может решить исход матча", – написал исполнительный директор серии А Луиджи де Сиерво.
Кварацхелия в четвертый раз стал лучшим игроком месяца, и по этому показателю он сравнялся с Пауло Дибала, который также четыре раза выигрывал эту награду.
В сентябре Кварацхелия забил два гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах.