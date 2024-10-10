https://sputnik-georgia.ru/20241010/kvaratskheliya-priznan-luchshim-igrokom-mesyatsa-v-serii-a-290310908.html

Кварацхелия признан лучшим игроком месяца в серии А

Кварацхелия признан лучшим игроком месяца в серии А

Sputnik Грузия

Кварацхелия в четвертый раз стал лучшим игроком месяца, и по этому показателю он сравнялся с Пауло Дибала 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T23:38+0400

2024-10-10T23:38+0400

2024-10-10T23:21+0400

спорт

грузия

новости

хвича кварацхелия

диего марадона

клуб "наполи"

италия

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0d/271294542_0:134:1426:936_1920x0_80_0_0_5f8c6b69d77fbc3395a0ff7b5ec05751.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком сентября в серии А. Награда Кварацхелия будет вручена перед матчем между "Наполи" и "Лечче", который состоится в субботу, 26 октября, на "Стадио Диего Марадона" в Неаполе. В опросе, который проводился среди болельщиков, Кварацхелия обошел таких игроков, как Бремер ("Ювентус"), Кастро ("Болонья"), Кутроне ("Комо"), Димарко ("Интер") и Пулишич ("Милан"). Сыграет ли Кварацхелия в матче Лиги наций УЕФА против Украины? >>Шесть номинантов на звание лучшего футболиста месяца были выбраны с помощью анализа аналитической платформы Stats Perform. Система учитывает не только статистические и технические данные, но и позиционные. Это позволяет проанализировать такие важные аспекты, как движение без мяча, выбор игры, а также вклад в техническую и физическую работоспособность команды, что позволяет дать объективную и качественную оценку игры. Кварацхелия в четвертый раз стал лучшим игроком месяца, и по этому показателю он сравнялся с Пауло Дибала, который также четыре раза выигрывал эту награду. В сентябре Кварацхелия забил два гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, диего марадона, клуб "наполи", италия, футбол