https://sputnik-georgia.ru/20241010/metro-i-avtobusy-budut-rabotat-v-tbilisi-do-pozdney-nochi-iz-za-matcha-gruziya-ukraina-290310701.html

Метро и автобусы будут работать в Тбилиси до поздней ночи из-за матча Грузия-Украина

Метро и автобусы будут работать в Тбилиси до поздней ночи из-за матча Грузия-Украина

Sputnik Грузия

В связи с матчем вводятся ограничения на передвижение транспорта c 15:00 10 октября до 15:00 12 октября 10.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Метро и часть муниципальных автобусов в Тбилиси будут работать до 2 часов ночи 12 октября в связи с футбольным матчем между сборными Украины и Грузии, в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА, сообщили в пресс-службе мэрии города. Сборная Грузии 11 октября проведет матч третьего тура Лиги наций УЕФА против Украины в Познани. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени. Мэрия Тбилиси и Федерация футбола Грузии по традиции установят для грузинских болельщиков на площади Республики большой экран, на котором будут транслировать встречу. До двух часов ночи будут курсировать автобусы №301, 306, 308, 310, 311, 314, 326, 331, 337, 342, 345, 352, 358, 359, 364, 388, 391 и 397. Сборная Грузии сыграет против Украины в Познани в рамках Лиги наций >>Кроме того, в связи с матчем вводятся ограничения на передвижение транспорта c 15:00 10 октября до 15:00 12 октября. Ограничение будет действовать на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба Костава. Автомобили, движущиеся с проспекта Руставели в сторону улицы Костава, смогут двигаться только в направлении улиц Михаила Джавахишвили и Мераба Костава. Автомобили, движущиеся с улицы Джавахишвили, будут двигаться в сторону Тбилисского государственного концертного зала (Филармония), а с улицы Костава – в сторону проспекта Руставели и площади Свободы. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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