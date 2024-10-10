https://sputnik-georgia.ru/20241010/metro-i-avtobusy-budut-rabotat-v-tbilisi-do-pozdney-nochi-iz-za-matcha-gruziya-ukraina-290310701.html
Метро и автобусы будут работать в Тбилиси до поздней ночи из-за матча Грузия-Украина
Метро и автобусы будут работать в Тбилиси до поздней ночи из-за матча Грузия-Украина
Sputnik Грузия
В связи с матчем вводятся ограничения на передвижение транспорта c 15:00 10 октября до 15:00 12 октября 10.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Метро и часть муниципальных автобусов в Тбилиси будут работать до 2 часов ночи 12 октября в связи с футбольным матчем между сборными Украины и Грузии, в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА, сообщили в пресс-службе мэрии города. Сборная Грузии 11 октября проведет матч третьего тура Лиги наций УЕФА против Украины в Познани. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени. Мэрия Тбилиси и Федерация футбола Грузии по традиции установят для грузинских болельщиков на площади Республики большой экран, на котором будут транслировать встречу. До двух часов ночи будут курсировать автобусы №301, 306, 308, 310, 311, 314, 326, 331, 337, 342, 345, 352, 358, 359, 364, 388, 391 и 397. Сборная Грузии сыграет против Украины в Познани в рамках Лиги наций >>Кроме того, в связи с матчем вводятся ограничения на передвижение транспорта c 15:00 10 октября до 15:00 12 октября. Ограничение будет действовать на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба Костава. Автомобили, движущиеся с проспекта Руставели в сторону улицы Костава, смогут двигаться только в направлении улиц Михаила Джавахишвили и Мераба Костава. Автомобили, движущиеся с улицы Джавахишвили, будут двигаться в сторону Тбилисского государственного концертного зала (Филармония), а с улицы Костава – в сторону проспекта Руставели и площади Свободы. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, спорт, украина, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
грузия, новости, общество, спорт, украина, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Метро и автобусы будут работать в Тбилиси до поздней ночи из-за матча Грузия-Украина
23:01 10.10.2024 (обновлено: 23:18 10.10.2024)
В связи с матчем вводятся ограничения на передвижение транспорта c 15:00 10 октября до 15:00 12 октября
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Метро и часть муниципальных автобусов в Тбилиси будут работать до 2 часов ночи 12 октября в связи с футбольным матчем между сборными Украины и Грузии, в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Сборная Грузии 11 октября проведет матч третьего тура Лиги наций УЕФА против Украины в Познани. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени. Мэрия Тбилиси и Федерация футбола Грузии по традиции установят для грузинских болельщиков на площади Республики большой экран, на котором будут транслировать встречу.
До двух часов ночи будут курсировать автобусы №301, 306, 308, 310, 311, 314, 326, 331, 337, 342, 345, 352, 358, 359, 364, 388, 391 и 397.
Кроме того, в связи с матчем вводятся ограничения на передвижение транспорта c 15:00 10 октября до 15:00 12 октября. Ограничение будет действовать на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба Костава.
Автомобили, движущиеся с проспекта Руставели в сторону улицы Костава, смогут двигаться только в направлении улиц Михаила Джавахишвили и Мераба Костава.
Автомобили, движущиеся с улицы Джавахишвили, будут двигаться в сторону Тбилисского государственного концертного зала (Филармония), а с улицы Костава – в сторону проспекта Руставели и площади Свободы.
Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций:
11 октября, Украина – Грузия
14 октября, Грузия – Албания
16 ноября, Грузия – Украина
19 ноября, Чехия – Грузия.
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.