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Выборы пройдут не только в парламент Грузии: все о голосовании в Аджарии
Выборы пройдут не только в парламент Грузии: все о голосовании в Аджарии
Sputnik Грузия
Выборы в Аджарии проводит Верховная избирательная комиссия Аджарии 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Жители Аджарской Автономной Республики 26 октября, помимо парламента Грузии, будут выбирать Верховный совет автономии — представительный орган, который в пределах своей компетенции осуществляет законодательную деятельность и контролирует правительство Аджарии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Верховный Совет состоит не более чем из 21 депутата, избранного на 4-летний срок. Он избирается гражданами Грузии, зарегистрированными на территории автономии, на основе всеобщих, равных и прямых выборов при тайном голосовании. Выборы в Аджарии проводит Верховная избирательная комиссия Аджарии. Всего в выборах в Верховный совет принимает участие 14 партий:В партийных списках каждой партии максимум 30 человек. Проходной барьер для партий составляет 5%. Для наблюдения за выборами в Верховный совет Аджарии по данным на 9 октября зарегистрированы семь местных организаций, аккредитацию для освещения выборов прошли четыре СМИ. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Исходя из того, что выборы пройдут одновременно с парламентскими выборами, голосующие на выборах в Верховный совет Аджарии получат нестандартные бюллетени. Для 6 округов, где пройдут параллельные выборы в Верховный совет, напечатают специальные бюллетени. Избиратель, при заполнении одного бюллетеня, сможет проголосовать на обоих выборах, закрасив кружки перед выбираемыми им партиями. Те избиратели, которые не имеют права голосовать на параллельных выборах, смогут принять участие лишь в парламентских выборах, закрасив кружок только рядом с партией, участвующей в выборах в парламент Грузии, оставив незаполненной вторую колонку. Выборы в Грузии пройдут при помощи электронной системы голосования. В Аджарии из 301 участка только на 44 в горных регионах автономии голосование состоится по старым правилам без аппаратов для регистрации избирателей и считывания бюллетеней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта - демократическая грузия, альянс патриотов грузии, аджария, тбилиси, европа, новости, грузия, политика, выборы, парламентские выборы в грузии 2024
грузинская мечта - демократическая грузия, альянс патриотов грузии, аджария, тбилиси, европа, новости, грузия, политика, выборы, парламентские выборы в грузии 2024
Выборы пройдут не только в парламент Грузии: все о голосовании в Аджарии
Выборы в Аджарии проводит Верховная избирательная комиссия Аджарии
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Жители Аджарской Автономной Республики 26 октября, помимо парламента Грузии, будут выбирать Верховный совет автономии — представительный орган, который в пределах своей компетенции осуществляет законодательную деятельность и контролирует правительство Аджарии.
Верховный Совет состоит не более чем из 21 депутата, избранного на 4-летний срок. Он избирается гражданами Грузии, зарегистрированными на территории автономии, на основе всеобщих, равных и прямых выборов при тайном голосовании. Выборы в Аджарии проводит Верховная избирательная комиссия Аджарии.
Всего в выборах в Верховный совет принимает
участие 14 партий:
"Да Европе – Стратегия Агмашенебели"
"Грузинская мечта – демократическая Грузия"
"Новый политический центр"
"Наша объединенная Грузия"
"Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа"
"Европейские демократы Грузии"
"Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы"
"Единство национальное движение"
"Альянс патриотов Грузии".
В партийных списках каждой партии максимум 30 человек. Проходной барьер для партий составляет 5%.
Для наблюдения за выборами в Верховный совет Аджарии по данным на 9 октября зарегистрированы семь местных организаций, аккредитацию для освещения выборов прошли четыре СМИ.
Исходя из того, что выборы пройдут одновременно с парламентскими выборами, голосующие на выборах в Верховный совет Аджарии получат нестандартные бюллетени. Для 6 округов, где пройдут параллельные выборы в Верховный совет, напечатают специальные бюллетени.
На бюллетенях будут две колонки: одна – с партиями, участвующими в парламентских выборах, а вторая — с партиями, принимающими участие в выборах в Верховный совет Аджарии.
Избиратель, при заполнении одного бюллетеня, сможет проголосовать на обоих выборах, закрасив кружки перед выбираемыми им партиями.
Те избиратели, которые не имеют права голосовать на параллельных выборах, смогут принять участие лишь в парламентских выборах, закрасив кружок только рядом с партией, участвующей в выборах в парламент Грузии, оставив незаполненной вторую колонку.
В новых бюллетенях нужно ставить не галочку, как прежде, а закрашивать кружочек, помещать его в папку, а не в конверт, а после – закидывать в урну через считывающий аппарат.
Выборы в Грузии пройдут при помощи электронной системы голосования. В Аджарии из 301 участка только на 44 в горных регионах автономии голосование состоится по старым правилам без аппаратов для регистрации избирателей и считывания бюллетеней.