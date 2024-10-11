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"Мечта" в историке - Гахария ответил на длинный список обвинений

"Мечта" в историке - Гахария ответил на длинный список обвинений

Sputnik Грузия

В дискредитации МВД и тем самым подрыве репутации государства Гахария обвинил один из лидеров "Грузинской мечты" 11.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-11T00:28+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Экс-премьер и экс-глава МВД Грузии Георгий Гахария назвал обвинения в том, что он будучи членом правительства целенаправленно наносил вред имиджу страны, следствием предвыборной истерики правящей партии "Грузинская мечта". В дискредитации МВД и тем самым подрыве репутации государства Гахария обвинил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. В качестве доказательства он привел принятые Гахария решения - о проведении спецоперации в ночных клубах Тбилиси, о тактике действий спецназа по время акций протеста и размещении полицейского поста у административной границы с Цхинвальским регионом. Политик подчеркнул, что отвечает за все сделанные им шаги, о которых говорил Мдинарадзе.При этом Гахария сказал, что подумывает о создании следственной комиссии в парламенте после парламентских выборов, которые назначены на 26 октября. "Я уже начинаю думать о том, не настало ли время, чтобы после парламентских выборов была создана парламентская комиссия, на которой будут поставлены все те вопросы, которые они сейчас перечислили, и я уверен, что в рамках этой парламентской комиссии грузинское общество узнает много чего для него интересного", - отметил Гахария.Если Гахария был проблемой, почему его сделали премьером Грузии?>>Партия Гахария "За Грузию" входит в пятерку самых рейтинговых партий и объединений в стране. Правда, согласно опросам, проводимым лояльным к властям телеканалом "Имеди", "За Грузию" не преодолевает барьер в 5%. Попадание в парламент сулит этой партии опрос, проведенный по заказу оппозиционного телеканала "Формула".Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, георгий гахария, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024