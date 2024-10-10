https://sputnik-georgia.ru/20241010/esli-gakhariya-byl-problemoy-pochemu-ego-sdelali-premerom-gruzii----290306820.html

Если Гахария был проблемой, почему его сделали премьером Грузии?

Если Гахария был проблемой, почему его сделали премьером Грузии?

Sputnik Грузия

С именем Гахария связывают целый ряд спецопераций и разгон переросшей в беспорядки антироссийской акции в Тбилиси в 2019 году 10.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Повышение в 2019 году Георгия Гахария, который, будучи главой МВД Грузии, по заданию извне подрывал репутацию системы и страны в целом, до должности премьер-министра было некой данью его хозяевам, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.С именем Гахария связывают несколько крупных спецопераций, включая операцию против наркоторговцев в ночных клубах Тбилиси в мае 2018 года, за которой последовали молодежные протесты, а также разгон переросшей в беспорядки антироссийской акции у парламента Грузии в ночь на 21 июня 2019 года. По его словам, тогда Гахария поддерживали такие силы за рубежом, с которыми правящей партии Грузии приходится считаться по сей день."Гахария поддерживали такие силы, с которыми не то что тогда, но и сегодня нашей команде приходится считаться, и мы максимально пытаемся, несмотря ни на что, не вступать с ними в глубокий конфликт", – заявил Мдинарадзе.При этом он отметил, что принятое в отношении Гахария решение было выгодно для "Грузинской мечты", так как таким образом МВД избавилось от него. Мдинарадзе также затронут тему отставки Гахария с поста премьер-министра Грузии по причине разногласий с правящей партией касательно целесообразности задержания на то время председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Гахария подал в отставку 18 февраля 2021 гола, на второй день после того, как суд вынес решение об аресте Мелия на время следствия по делу об организации массовых беспорядков и попытке штурма парламента Грузии 20-21 июня 2019 года. Экс-лидер "Нацдвижения" Мелия проиграл дело против Грузии в Страсбургском суде>>"Он хотел показать, что институты государства полностью расшатаны. Министерство внутренних дел должно было быть неспособно на исполнение закона, то есть оно не должно было суметь задержать Никанора Мелия", – сказал Мдинарадзе.Он подчеркнул, что план Гахария тогда был раскрыт и провокация была предотвращена. "Досье" на ГахарияПо словам Мдинарадзе, экс-глава МВД и экс-премьер Грузии, основатель оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария ничем не отличается от рядовых членов "коллективной агентуры". "Коллективной агентурой", "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков - "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие."Задания он (Гахария – ред.) тоже берет от общих хозяев и беспрекословно подчиняется. Во время пребывания на ключевых должностях при власти "Грузинской мечты" он не раз попытался и целенаправленно навредил имиджу власти, что, естественно, сделал согласно полученным из-за рубежа заданиям", – сказал Мдинарадзе. Предвыборная среда глазами "Грузинской мечты": иностранное вмешательство и негатив>>В качестве доказательства своих слов один из лидеров "Грузинской мечты" привел спецоперации МВД в те времена, когда министерство возглавлял Гахария. "Неожиданно для всех ворвались в ночные клубы в целях задержания наркореализаторов, где их не обнаружили, зато власти и полиция оказались виновными. Потом он (Гахария – ред.) извинился перед митингующими именно от имени полицейских и полиции и навредил имиджу правоохранителей", – сказал Мдинарадзе. Рейды прошли в самых популярных тбилисских ночных клубах "Басcиани" (Bassiani) и "Галлери" (Cafe Gallery) 12 мая 2018 года, за которыми МВД три месяца вело наблюдение. Тогда в министерстве сказали, что была выявлена группа наркоторговцев и их связь с ночными клубами.За рейдами последовала волна протеста "тусовщиков". Два дня молодежь митинговала перед парламентом в центре Тбилиси, обвиняя полицию в применении силы во время спецоперации и требуя смягчения наркополитики в стране. Протест завершился сразу после того, как Гахария вышел на сцену на акции и извинился перед собравшимися. Ситуация в Панкисском ущелье успокоилась: итоги напряженного дня>>Еще одним примером дискредитации МВД Мдинарадзе назвал события в Панкисском ущелье (регион Кахети) 21 апреля 2019 года. "В Панкиси, где должно было начаться строительство необходимого для государства ГЭС, он (Гахария – ред.) целенаправленно устроил такое противостояние между спецназом и населением, что именно отряд специального назначения оказался оскорбленным", – заявил Мдинарадзе. В тот день между силами МВД и местными жителями, препятствующими строительству ГЭС у села Биркиани на реке Алазани, произошли стычки, в результате которых пострадали порядка 30 человек, включая силовиков. Протестующие кидали в полицейских палки и камни, а полиция несколько раз применила слезоточивый газ.Мдинарадзе также напомнил о событиях в селах Чубери и Хаиши в районе Местиа (регион Самегрело - Земо Сванети) 26 июля 2018 года, куда вслед за следственной службой министерства финансов вошел спецназ МВД. Следственная служба начала масштабную спецоперацию по изъятию незаконно добытого лесоматериала на рассвете. Рубить лес или нет - власти Грузии займутся этим вопросом в начале августа>>"Без согласования с соответствующими лицами (Гахария – ред.) провел спецоперацию в Местиа. Набросился на людей силами полиции, и если бы не скорейшее реагирование других представителей власти, конфликт мог бы завершится даже жертвой. Здесь также главной целью Гахария была дискредитация полиции в глазах населения", – сказал Мдинарадзе. Лидер парламентского большинства также затронул тему полицейского поста, установленного в августе 2019 года близ административной границы с Цхинвальским регионом (Южная Осетия), в частности, близ села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси на неподконтрольной официальному Тбилиси территории. "Одним из самых тяжелых из предательских шагов Гахария был инцидент в Чорчана. Согласно заданию от хозяев, он установил у разделительной линии полицейский пост так, что не согласовал вопрос ни с одним членом команды, соответствующими органами", – заявил Мдинарадзе.Встреча у "границы" Цхинвали сорвалась: причина - грузинский полицейский пост>>Он назвал решение экс-главы МВД "невообразимой провокацией", за которой последовало открытие с другой стороны втрое больше постов и лишение жителей села возможности пользоваться лесом. Государству же, по его словам, был нанесен репутационный вред. "Главной целью провокации было искусственно вызвать новое вооруженное противостояние, которое с большой вероятностью могло перерасти в широкомасштабную войну", – сказал Мдинарадзе. В завершение он напомнил о разгоне антироссийской акции 20-21 июня 2018 года, которая переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. В ту ночи протестующие пытались ворваться в парламент. Они отбирали у полицейских щиты, дубинки, швыряли в них палки и камни. Спустя два часа беспорядков полицейские начали применять слезоточивый газ и резиновые пули. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Двое участников акции потеряли глаз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, местия, георгий гахария, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, кахети, чубери, ника мелия, единое национальное движение