https://sputnik-georgia.ru/20241011/ne-udovletvoryayut-standartam--mer-tbilisi-o-sostoyanii-avtovokzalov-v-stolitse-290326908.html
Не удовлетворяют стандартам – мэр Тбилиси о состоянии автовокзалов в столице
Не удовлетворяют стандартам – мэр Тбилиси о состоянии автовокзалов в столице
Sputnik Грузия
Благоустройство автовокзалов не входит в компетенцию мэрии города, заявил Каладзе 11.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-11T22:32+0400
2024-10-11T22:32+0400
2024-10-11T22:32+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
транспорт в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24834/07/248340779_0:100:3070:1826_1920x0_80_0_0_ad66034ebb8ce93e2eb36aef5ec1514f.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Автовокзалы в Тбилиси не удовлетворяют никаким стандарта, однако их модернизация касается министерства экономики, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Вопрос состояния автовокзалов в столице стал актуальным на фоне реформы междугородних перевозок, которая находится в Грузии в активной фазе. При этом он отметил, что благоустройство автовокзалов не входит в компетенцию мэрии города. "Мэрия тут ни при чем. Это тема министерства экономики, и надо обращаться к нему. Как я знаю, работа в этом направлении ведется, но на каком этапе они находятся, трудно сказать", - сказал Каладзе. Всего в Тбилиси четыре автовокзала – у станции метро "Дидубе", откуда транспорт едет в западном направлении и отъезжают международные автобусы, в районе Ортачала – откуда отъезжают международные и междугородние автобусы, у станции метро "Самгори" – откуда едут маршрутки и автобусы в восточном направлении, и автовокзал у здания железнодорожного вокзала, откуда транспорт отъезжает как в западном направлении, так и на юг страны. В Грузии меняют правила перевозки пассажиров >>С 1 февраля 2024 года вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров. Власти обещают полностью завершить реформу до мая 2025 года. Весь междугородний транспорт в стране теперь будет ездить только от автовокзала до автовокзала. Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24834/07/248340779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2511ee1f7bcc9d60d266879d9329fad0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, каха каладзе, транспорт в грузии
грузия, новости, общество, каха каладзе, транспорт в грузии
Не удовлетворяют стандартам – мэр Тбилиси о состоянии автовокзалов в столице
Благоустройство автовокзалов не входит в компетенцию мэрии города, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Автовокзалы в Тбилиси не удовлетворяют никаким стандарта, однако их модернизация касается министерства экономики, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Вопрос состояния автовокзалов в столице стал актуальным на фоне реформы междугородних перевозок, которая находится в Грузии в активной фазе.
"В основном, автовокзалы – это частная собственность, и, безусловно, не удовлетворяет никаким стандартам существующее на сегодняшний день их состояние. Естественно это требует обновления, реабилитации пространства и создания нормальной инфраструктуры", - сказал Каладзе журналистам.
При этом он отметил, что благоустройство автовокзалов не входит в компетенцию мэрии города.
"Мэрия тут ни при чем. Это тема министерства экономики, и надо обращаться к нему. Как я знаю, работа в этом направлении ведется, но на каком этапе они находятся, трудно сказать", - сказал Каладзе.
Всего в Тбилиси четыре автовокзала – у станции метро "Дидубе", откуда транспорт едет в западном направлении и отъезжают международные автобусы, в районе Ортачала – откуда отъезжают международные и междугородние автобусы, у станции метро "Самгори" – откуда едут маршрутки и автобусы в восточном направлении, и автовокзал у здания железнодорожного вокзала, откуда транспорт отъезжает как в западном направлении, так и на юг страны.
С 1 февраля 2024 года вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров. Власти обещают полностью завершить реформу до мая 2025 года.
Весь междугородний транспорт в стране теперь будет ездить только от автовокзала до автовокзала.
Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.