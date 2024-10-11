https://sputnik-georgia.ru/20241011/ne-udovletvoryayut-standartam--mer-tbilisi-o-sostoyanii-avtovokzalov-v-stolitse-290326908.html

Не удовлетворяют стандартам – мэр Тбилиси о состоянии автовокзалов в столице

Не удовлетворяют стандартам – мэр Тбилиси о состоянии автовокзалов в столице

Sputnik Грузия

Благоустройство автовокзалов не входит в компетенцию мэрии города, заявил Каладзе 11.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-11T22:32+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Автовокзалы в Тбилиси не удовлетворяют никаким стандарта, однако их модернизация касается министерства экономики, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Вопрос состояния автовокзалов в столице стал актуальным на фоне реформы междугородних перевозок, которая находится в Грузии в активной фазе. При этом он отметил, что благоустройство автовокзалов не входит в компетенцию мэрии города. "Мэрия тут ни при чем. Это тема министерства экономики, и надо обращаться к нему. Как я знаю, работа в этом направлении ведется, но на каком этапе они находятся, трудно сказать", - сказал Каладзе. Всего в Тбилиси четыре автовокзала – у станции метро "Дидубе", откуда транспорт едет в западном направлении и отъезжают международные автобусы, в районе Ортачала – откуда отъезжают международные и междугородние автобусы, у станции метро "Самгори" – откуда едут маршрутки и автобусы в восточном направлении, и автовокзал у здания железнодорожного вокзала, откуда транспорт отъезжает как в западном направлении, так и на юг страны. В Грузии меняют правила перевозки пассажиров >>С 1 февраля 2024 года вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров. Власти обещают полностью завершить реформу до мая 2025 года. Весь междугородний транспорт в стране теперь будет ездить только от автовокзала до автовокзала. Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, транспорт в грузии