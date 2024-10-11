https://sputnik-georgia.ru/20241011/skolko-passazhirov-obsluzhili-aeroporty-gruzii--novye-dannye-290315575.html

Сколько пассажиров обслужили аэропорты Грузии? – новые данные

Сколько пассажиров обслужили аэропорты Грузии? – новые данные

Sputnik Грузия

Самый популярный в Грузии аэропорт – в Тбилиси, за девять месяцев 2024 года он обслужил 3,6 миллиона пассажиров 11.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-11T14:29+0400

2024-10-11T14:29+0400

2024-10-11T14:29+0400

грузия

туризм

экономика

агентство гражданской авиации

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Международные аэропорты Грузии обслужили 5,7 миллиона пассажиров в январе-сентябре 2024 года – на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 37% больше по сравнению с данными за девять месяцев 2019 года, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации. Рост пассажиропотока зафиксирован во всех трех международных аэропортах Грузии. Самым популярным в Грузии аэропортом, как и прежде, остается Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели – за девять месяцев 2024 года он обслужил 3,6 миллиона пассажиров, на 31% и 22% больше по сравнению с аналогичными периодами 2023 и 2019 годов соответственно. Через международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели перевезено 1,3 миллиона пассажиров. Рост пассажиропотока по сравнению с девятью месяцами 2023 года составляет 6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года аэропорт Кутаиси обслужил на 104% больше пассажиров. Грузия приняла около 6 миллионов туристов с начала года – лидируют россияне>>За отчетный период, Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели обслужил 753,5 тысячи пассажиров – на 43% больше, чем в январе-сентябре 2023 года, и на 44% больше, чем за девять месяцев 2019 года. Кроме того, за девять месяцев текущего года в аэропортах Грузии было выполнено 24,3 тысячи рейсов, на 25% и на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 и 2019 годов соответственно. Что касается использования воздушного пространства Грузии, то показатель увеличился на 28% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – на 114%. Всего за отчетный период зафиксировано 219 876 перелетов. Положительная динамика сохраняется по грузовым авиаперевозкам. За январь-сентябрь 2024 года объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 17 216 208 тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года грузооборот увеличился на 24%. По состоянию на 1 октября 2024 года, в аэропортах Грузии оперируют 53 авиакомпании, которые осуществляют рейсы по 104 направлениям разных стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, агентство гражданской авиации